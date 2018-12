Insgesamt bietet die Volkshochschule, die von den sieben Kommunen Schöppingen, Heek, Ahaus, Legden, Stadtlohn, Vreden und Südlohn getragen wird, 636 Kurse und Veranstaltungen mit 14 600 Unterrichtsstunden an. Die Volkshochschule spricht mit ihrem Programm rund 115 000 Menschen an. „Da ist ein attraktiveres Programm möglich, als bei nur einer oder zwei Kommunen“, sagte Schneider.

Alleine 40 Prozent sind Deutsch-Kurse. Vor 2015 betrug die Quote aller Sprachkurse zusammen 35 Prozent. „Das ist eine riesen Aufgabe“, sagte Schneider. Dadurch, dass sich die Kursleiter gegenseitig vertreten, wenn jemand erkrankt sei, klappe das gut, so der VHS-Direktor. „Die Lage entspannt sich“, fügte Maria Terhechte-Vos hinzu. Es macht sich bemerkbar, dass nicht mehr so viele Flüchtlinge kommen wie noch 2015 und 2016.

Die Volkshochschule setzt in ihrem neuen Programm, das ab dem heutigen Montag an vielen öffentlichen Stellen ausliegt, neben Bewährtem auch auf Neues. „Wir zeigen Dinge, auch wenn man nicht sicher ist, dass es zustande kommt“, sagte Schneider. „Die Ausfallquote liegt unter 15 Prozent“, zeigte sich der VHS-Direktor sehr zufrieden, wie die Menschen das Angebot annehmen.

Neu ist zum Beispiel, dass dem Interkulturellen Dialog eine eigene Überschrift gewidmet wird. Ein Zeichen dafür, dass es „ein wichtiges Thema“ sei, so Schneider.

Nach Syrien und Eritrea rückt die VHS mit Afghanistan zum dritten Mal ein Land einen Tag lang in den Mittelpunkt, aus dem viele Geflüchtete kommen. Die VHS will nicht nur Deutsch-Kurse anbieten, „sondern die Teilnehmenden motivieren, aus ihren Ländern zu berichten“, so Schneider. Zudem sollen Geflüchtete angeleitet werden, selbst „über ihre Themen zu referieren“.

Fortgesetzt wird die Reihe der Ahauser Schlossgespräche. Bereits am 22. Januar (Dienstag) werfen in einem Trialog Vertreter des Judentums, Christentums und des Islam einen Blick auf Gemeinsamkeiten und Trennendes und auf die Chancen des Zusammenlebens.

Auch in Schöppingen finden wieder zahlreiche Kurse statt. Dabei hob VHS-Fachbereichsleiterin Maria Terhechte-Vos vor allem die Eltern- und Familien- sowie Gesundheitskurse hervor. So organisiert die VHS im Haus Sasse viele Gruppen mit Kleinkindern, die reichen von fünf Monaten bis zur Vorschule. „Die Leute sind froh, dass sie die Angebote vor Ort haben“, sagte Terhechte-Vos.

Es gibt auch Kurse zum Beispiel für Senioren, Gesundheitsbewusste oder Bewegungsangebote im Wasser. Neu aufgenommen worden ist ein Deutsch-Kurs im Kulturen-Treff an der Hauptstraße 34. „Es ist schön, dass man die Gemeinde immer anrufen kann“, lobt Maria Terhechte-Vos die kooperative Haltung im Rathaus.