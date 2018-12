Adventskonzert der Feuerwehrkapelle und des Kirchenchors mit einem ordentlichen Paukenschlag

Als wäre es so bestellt gewesen: Der erste Schnee dieses Winters fiel passend am Sonntag zum traditionellen Adventskonzert des Musikzugs der Freiwilligen Feuerwehr.

Zu einem imaginären alpinen Abenteuer und einer musikalischen Schlittenfahrt durch eine tief verschneite Landschaft hatte das Ensemble nicht nur das zahlreiche Publikum in die St.-Brictius-Kirche eingeladen. Erstmalig begleitete der Kirchenchor das Konzert. Eine „wunderbare Auflockerung“, befand Guido Wolbeck, Vorsitzender der Kapelle, den gemeinsamen Auftritt.

Wenn am späten Sonntagnachmittag im Zentrum des Ortes kein Parkplatz mehr zu finden ist und Menschen in Scharen in die nahe Kirche strömen, ist das für die Musiker noch vor dem ersten Ton ein besonderer Moment. Waren die Adventskonzerte des Musikzuges auch in den vergangenen Jahren gut besucht, so hat sich die hohe Qualität weiter herumgesprochen: Nicht alle Besucher hatten einen Sitzplatz und die ohne ließen sich den eineinhalbstündigen Musikgenuss dennoch nicht entgehen. Getreu dem Versprechen des Vorjahres „Viele kommen wieder, wenn die Kapelle spielt“, erinnerte sich Edi Blick, der gleichwohl in alter Tradition durch das Programm führte.

Mit einem eiskalten Disneyfilm-Medley „Highlights from

Frozen“ und dem irischen Klassiker „You raise me up“ eröffneten die Nachwuchsmusiker der Feuerwehrkapelle das Konzert, im Wechsel dirigiert von den Schwestern Julia und Maja Haarhuis.

Der fröhlich helle Klang des Xylofons, das Zwitschern der Querflöten, die stolzen Trompeten und Posaunen, die sonoren Töne der Klarinetten, das lockende Saxofon und die tiefen Bässe von Tuba und Hörnern erschallten vom vorweihnachtlich geschmückten Altarraum. Und zum Schluss: ein ordentlicher Paukenschlag!

Danach nahm das Ensemble des Musikzugs Platz und lud mit einer „kleinen Adventsfantasie“ nach Thiemo Kraas zum Innehalten ein. Festlich eingestimmt bat der Chor unter der Leitung von Christa Teltenkötter auf der Empore das Publikum zum Gesang: „Macht hoch die Tür“ und „Tochter Zion“. Mit zwei Kompositionen von John Rutter berührten die Sangeskünstler in ihren stimmgewaltigen Interpretationen und der besonderen Akustik unter der Kirchenkuppel.

Mit temporeichen Stücken bekannter Kinderweihnachtslieder, dem rasanten „alpinen Abenteuer“ nach Michael Oare oder einer überwältigenden Fantasie „Sweet bells“ führte Dirigent Rüdiger Wolbeck die Musiker durch die symphonischen Arrangements.

Doch auch das berühmte Weihnachtsoratorium des französischen Komponisten Camille Saint-Saëns fehlte nicht. Mit vier der insgesamt zehn Sätze stimmte der Musikzug das Publikum gebührend auf die Festtage ein: mit dem überschwänglichen „Gloria“, dem eher verhaltenen „Air“, der glorreichen „Pastorale“ und dem triumphierenden „Finale“.

Mit dem Weihnachtsklassiker „Feliz Navidad – „Fröhliche Weihnachten“ verabschiedete sich die Kapelle für dieses Jahr und hofft auf gleichbleibenden Zuspruch im kommenden Jahr. Der minutenlang anhaltende stehende Applaus des Publikums könnte dafür ein optimistisches Vorzeichen sein. Die Spenden des Abends kommen dem Musikzug zu Gute.