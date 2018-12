Festliche Barockwerke zu Neujahr

Fulminante Barockwerke für Solosopran, zwei Trompeten und eine Orgel verspricht das Neujahrskonzert am 6. Januar (Sonntag) um 18 Uhr in der St.-Brictius-Kirche in Schöppingen. Die Sopranistin Henrike Jacob aus Münster, die Trompetenkünstler Peter Mönkediek aus Ahaus und Peter Roth aus Köln sowie der Steinfurter Musiker Markus Lehnert an der Ott-Orgel werden am Hochfest Erscheinung des Herrn in der noch weihnachtlich geschmückten Kirche ein feierliches Konzert darbieten.

Veranstalter sind die Pfarrei St. Brictius, die VHS Ahaus und der Freundeskreis Schöppinger Konzerte. Auf dem Programm stehen Werke wie der 3. Satz aus dem II. Brandenburgischen Konzert von Johann Sebastian Bach, die Arien für Sopran und Trompete „Let the bright Seraphim“ und „Eternal Source of light Divine“ sowie die Suite aus der Wassermusik für Trompeten und Orgel von Georg Friedrich Händel. Weiterhin erklingt das Konzert D-Dur für zwei Trompeten und Orchester von Jean-Baptiste Loeillet in der Orgelfassung von Jean Thilde.

Henrike Jacob singt außerdem das weniger bekannte Werk „Veni Consolator“ des polnischen Komponisten Damian Stachowicz (1658 bis 1729). Zudem werden die Weihnachtlichen Ländler aus Südtirol für zwei Hörner mit überleitenden Orgel-Interludien nicht fehlen.

Peter Mönkediek und Peter Roth waren bereits mehrfach in Schöppingen zu Gast. Henrike Jacob dagegen singt erstmals in St. Brictius. Bereits als Kind sang Jacob Rollen am Saarländischen Staatstheater, später studierte sie Gesang und französische Literaturwissenschaften an der Pariser Sorbonne, bevor sie als Sopranistin im Opern-, Oratorien- und Liedbereich europaweit tätig wurde. Sie war von 2008 bis 2018 Ensemblemitglied des Theaters Münster. Im April 2019 wird Jacob mit dem Dortmunder Bachchor zum ersten Mal das Stabat Mater von Dvorak aufführen.

Der Organist Markus Lehnert ist seit April 2000 Kantor an St. Nikomedes in Borghorst. Nach seinem CD-Debüt mit Orgeltranskriptionen von E.H. Lemare folgten mehrere Produktionen für den Motette-Verlag in Düsseldorf. 2003 gründete sich unter seiner Leitung das Gesangsensemble „Westfälische Kammersolisten“.

► Karten für das Neujahrskonzert gibt es ab sofort bei Schreibwaren Richler, ✆ 02555 664, sowie bei der VHS in Ahaus. Im Vorverkauf kostet der Eintritt zehn Euro, an der Abendkasse 14 Euro. Für Schüler ist der Eintritt frei.