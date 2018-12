Auch im 60. Jahr war alles wie immer und doch für alle Teilnehmer wieder neu: Die Schüler der Klassen 6 a, b und c der Sekundarschule Horstmar-Schöppingen haben beim Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels ihre Lieblingsbücher hervorgeholt, fleißig geübt und dann um die Wette vorgelesen. Gewonnen hat Selma Nuradini aus der Klasse 6a.

Wer hatte die klarste Stimme, bei wem saßen die Betonungen am besten, wem hörten die Mitschüler am liebsten zu? Alles wichtige Faktoren zur Qualifizierung für den Regionalentscheid. In der Jury für den Vorlesewettbewerb saßen Schulleiter Hubertus Drude, Abteilungsleiterin I Sandra Uecker, Deutschfachschaftsvorsitzende Linda Wilkskamp, Schulsozialarbeiterin Kathryn Küper und Schülersprecherin Katja Bülters.

Siegerin Selma Nuradini überzeugte vor allem durch ihre ruhige und betonte Lesetechnik. Sie las aus dem Buch „Lenny, Melina und die Sache mit dem Skateboard“ von Sabine Zett vor.

Die beiden anderen Mitstreiter, Noah Osterholt und Jan Razinov, die ebenfalls von ihren Mitschülern als Klassensieger gekürt worden waren, gewannen beide den zweiten Platz beim Schulsiegerentscheid.

Alle Teilnehmer erhielten Büchergutscheine von der Buchhandlung Richler.