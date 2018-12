Brictiusschule organisiert Abschiedsfeier für Hausmeister Karl-Heinz Büscher

Eine so laute Begrüßung hat es im Foyer der Brictiusschule wohl noch nie gegeben. „Herr Büscher“ schrien die Mädchen und Jungen so laut sie konnten. Der nach 25 Jahren scheidende Hausmeister Karl-Heinz Büscher hatte sich zuvor in sein Büro zurückgezogen. „Das muss er doch eigentlich hören“, meinte Schulleiterin Maria Wigger-Kerkhoff. Als die Kinder beim zweiten Mal noch ein paar Dezibel draufsetzten, kam Büscher.

Hausmeister in Schöppingen verabschiedet 1/30 Nach 25 Jahren als Hausmeister an der Brictiusschule in Schöppingen ist Karl-Heinz Büscher verabschiedet worden. Foto: Rupert Joemann

Die große Bühne entspricht nicht unbedingt seinem Naturell. Doch an diesem Tag kam er daran nicht vorbei. Auch das meisterte der 64-Jährige gekonnt. Am Ende verabschiedete sich der Hausmeister mit einem Lacher. Zunächst wies er darauf hin, dass sich niemand Sorgen machen müsse, schließlich komme ja ein Nachfolger. Und mit einem augenzwinkernden Blick auf Schüler Jaron Bunnefeld, der in einem Lied die Rolle des Hausmeisters übergenommen hatte: „Ein junger Hahn ist doch auch toll.“

Zuvor hatten sich die Lehrerinnen selbst als Hühnerhaufen bezeichnet, in dem Karl-Heinz Büscher, als einziger Mann an der Brictiusschule, der Hahn im Korb sei, „bei so vielen Frauen, den Hennen“ so Maria Wigger-Kerkhoff.

Die Schulleiterin, die über 17 Jahre mit Büscher zusammenarbeitete, erinnerte an das erste Treffen in der Schule: Als Wigger-Kerkhoff damals das Gebäude betrat, fragte Büscher sie ganz überrascht: „Was machst du denn hier?“Sie war die neue Schulleiterin, wovon Büscher noch nichts wusste.Beide kennen sich schon seit Kindertagen. „Wir sind in Gemen zusammen aufgewachsen, waren in der Landjugend“, erzählte Maria Wigger-Kerkhoff. Karl-Heinz Büscher, der Charly, sei schon immer ein toller Kumpel gewesen, später auch ein liebenswerter und netter Kollege, so die Schulleiterin. „Wir haben von ihm immer jede Hilfe und Unterstützung bekommen.“

Damit der Hahn nicht die Hennen vergisst, schenkte Wigger-Kerkhoff dem künftigen Rentner eine Hahn-Figur. „Schade, dass du gehst, aber du hast es verdient“, dankte Maria Wigger-Kerkoff dem scheidenden Hausmeister für sein jahrelanges Engagement und auch die Vier-Augen-Gespräche, „die ganz wichtig waren“.

Die Lehrerinnen hatten ein Lied einstudiert. Dabei trugen sie selbst gebastelte Hühner-Kopfbedeckungen. „Was machen wir bloß? Wir sind den Hahn los“, sangen sie. Jetzt breche eine Hühnerkrise aus, mutmaßten die Frauen.

Büscher hörte sich das ruhig an. Die Schule hatte eigens für ihn, seine Ehefrau, seine Mutter sowie seine zwei Kinder Ehrenplätze freigehalten. So saß der Hausmeister neben Bürgermeister Franz-Josef Franzbach. „Da muss ich mich ja benehmen“, witzelte der 64-Jährige.

Franzbach und Büscher kennen sich seit 2002, als der heutige Bürgermeister bei der Gemeinde anfing. „Du bist stets ein gut gelaunter, hilfsbereiter Kollege gewesen“, sagte Franzbach. Der Verwaltungschef dankte „für die wunderbare Zusammenarbeit“.

Das fanden auch die Schüler. „Karl-Heinz, du bist spitze“, riefen sie laut. Das Abschiedslied sangen alle mit. Es war ihnen offensichtlich ein Anliegen, ihrem Hausmeister eine tolle Feier zu bereiten.

Dazu gehörte auch der Auftritt einer OGS-Gruppe. Die Mädchen und Jungen schmetterten zu fetziger Queen-Musik die Trommelstöcke auf großen Gymnastikbällen.