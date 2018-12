Noch fehlen die Krippenfiguren. Sie werden erst am Heiligabend in die Krippenlandschaft eingebracht. Auch der Altarraum ist mit Tannen und Lichterketten geschmückt. Das Taufbecken – mit einer Krippenlandschaft überbaut – wird bis Mariä Lichtmess (2. Februar) nicht mehr zu sehen sein.

Taufen in der Weihnachtszeit wird der Priester am Hauptaltar vornehmen. Alle Kirchbesucher und besonders die Kinder können sich bald an der Eggeroder Krippe erfreuen.