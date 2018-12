Entdeckungsreisen in Miniatur

Nun, ein Wunder ist das nicht. Denn mag die Szenerie auch aus dem Leben stammen – Leben eingehaucht ist diesen Kindern nicht. Sie sitzen in einer von 15 Puppenstuben, die Mechthild Sasse liebevoll in einer deckenhohen Glasvitrine aufgebaut hat. Das Klassenzimmer ist fast schon prägend für die Schöppingerin, war sie doch in ihrem Berufsleben Pädagogin an der damaligen Haupt- und heutigen Sekundarschule.

Vor etwa 42 Jahren, so überlegt die 76-Jährige, hat sie das Sammlervirus infiziert: „Das war bei einem Besuch des Rijksmuseums in Amsterdam.

Dort waren zwei große Puppenhäuser in einem Schrank fest eingebaut. So, wie es früher in den Niederlanden üblich war. Das hat mich fasziniert. Von da an habe ich mich immer wieder auf Trödelmärkten nach diesen Schätzen umgeschaut.“

Das erste Exemplar allerdings hat Mechthild Sasse aber von ihrer Schwester geschenkt bekommen: „Die hat schon länger Puppen und das Drumherum gesammelt. Und mir einen Kaufladen überlassen. Den habe ich mir selbst nach und nach ausgestattet.“ Alte Tapetenmuster und jede Menge Dekorationsstückchen vervollständigten das Kleinod.

Glücklicherweise war der Sohn noch klein und eher an einer Eisenbahn interessiert, die beiden Töchter noch nicht auf der Welt. So konnte Mechthild Sasse ihre Errungenschaften aus- und aufstellen, ohne Angst haben zu müssen, dass Kinderhände sie vielleicht zerstören: „Denn zum Spielen sind diese Miniaturen nicht gedacht“, sagt sie.

Ob München, Garmisch-Patenkirchen oder Wien – jeder Urlaub wurde fortan dazu genutzt, nicht nur die Umgebung, sondern auch die Trödelmärkte abzuschreiten. „Manchmal habe ich auch vorab in den Tageszeitungen an unserem Ferienziel inseriert, ob jemand alte Stuben abgeben oder verkaufen will“, erzählt die Schöppingerin. Das Internet gab’s seinerzeit noch nicht.

Ursprünglich habe sie aus jeder Stilepoche eine Puppenstube erstehen wollen, sagt die Kennerin. So ganz geklappt hat’s nicht: „Die meisten meiner Besitztümer sind aus der Gründerzeit, manchmal auch etwas davor. Ich habe dann irgendwann beschlossen, nicht systematisch zu suchen, sondern das zu erstehen, was mir gefällt.“ Das sind Küchen, ein Haus mit Außenfront, vor allem aber viele Wohnstuben und Zimmer. „Zum Teil war es nur das Gehäuse, das ich bekommen habe. Das habe ich dann Stück für Stück selbst eingerichtet.“ Mit Fußboden und Gardinen, mit Geschirr, einem Mini-Staubsauger, einem kleinen Gänsestall samt Schnattervieh in der Küche oder mit einem winzigen Tannenbaum, passend zur jetzigen Weihnachtszeit. Für entsprechende Möbel waren ebenfalls die Flohmärkte gute Ziele.

Entstanden sind nach und nach kleine Welten aus früheren Jahrhunderten, die als stumme Zeitzeugen den Betrachter in ihren Bann ziehen. Jede Stube für sich lässt immer wieder neue Entdeckungen zu, offenbart so manches Detail erst auf den zweiten Blick.

Als „klassische Sammlerin“ allerdings versteht sich Mechthild Sasse nicht: „Ich habe nie Kontakt zu anderen Puppenstuben-Liebhabern aufgenommen. Dafür fehlte mir einfach die Zeit. Mitunter hat eine Stube, die ich erstanden habe, sogar ein Jahr lang in der Schublade gelegen, bevor ich zum Auspacken und Einrichten kam.“ Und viele Sammler, so meint die 76-Jährige, hätten ihre Exponate daheim eher wie in einem Museum angeordnet: „Aber das ist nicht meins. Ich möchte mich daran erfreuen.“

Zurzeit verkauft Mechthild Sasse einen Teil ihrer „überschüssigen“ Miniaturen übers Internet. „Wir haben zwar eigens die Vitrine für die Puppenstuben bauen lassen, aber die Schrankwand ist jetzt voll. Und eine weitere hat im Haus keinen Platz. Allerdings ist es schon enttäuschend, dass man heute lange nicht mehr das Geld für die Stücke bekommt, das man einst dafür bezahlt hat. Deshalb gebe ich die Sachen in der Hoffnung ab, dass sich jemand anderes daran erfreuen kann.“

Trödelmärkte suchen sie und ihr Mann Ernst bei Urlauben übrigens nicht mehr auf: „Dazu müsste ich mich dann ja von meinen lieb gewonnenen kleinen Puppenszenen hier trennen. Und das dürfte schwierig sein.“