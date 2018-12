Passenden Gedanken als Impuls weitergeben

Die Krankenschwester, die in der Nachtwache im St.-Antonius-Haus arbeitet, hat eine vom Bistum Münster angebotene halbjährige Ausbildung in Rheine abgeschlossen. Sie arbeitet außerdem drei Stunden pro Woche als Altenheim-Seelsorgerin im Haus.

Dass ihr die Stunden bewilligt worden sind, zeigt Elisabeth Fier, wie wichtig der Hausleitung dieser Bereich ist. Für die Schöppingerin ist es auch ein Stück „lebendige Kirche. Jeder kann etwas beitragen. Die Menschen sind aufgefordert, aktiv zu werden.“ Elisabeth Fier ist hierbei ein Vorbild.

Dass sie stets ein Lächeln auf den Lippen hat, kommt nicht von ungefähr. „Unsere Botschaft ist eine frohe Botschaft, die Freude rüberbringt“, sagt die Mutter zweiter erwachsener Kinder und meint die christliche Botschaft. Und das nicht nur zur Weihnachtszeit.

Interesse an kirchlichen Aufgaben hat Elisabeth Fier schon immer gehabt. Mit der Ausbildung zur Altenheim-Seelsorgerin nimmt sie eine neue Rolle ein.

In der Ausbildung lernte sie viel über die richtige Gesprächsführung, aber auch über die Liturgie. Sonntagmorgens nimmt sie nach der Messe in der St.-Brictius-Kirche die Hostien mit ins St.-Antonius-Haus. Dort verteilt sie die Hostien in einem Wortgottesdienst an die Gläubigen in der Hauskapelle. „Die Leute sind doch sehr kirchengebunden“, hat Elisabeth Fier die Erfahrung gemacht. Mittwochs und samstags werden in der kleinen Kapelle von den Priestern Messen gehalten. Dazu kommt einmal im Monat ein größerer Gottesdienst. Wichtig ist aus Fiers Sicht, dass eine „gewisse Beständigkeit sein muss“. Kann sie mal nicht, springt Mathilde Schulze-Dorfkönig ein.

Die 57-Jährige versucht stets, einen passenden Gedanken aus der Predigt in der Kirche mit ins St.-Antonius-Haus zu nehmen und diesen als Impuls an die Besucher weiterzugeben. Dabei ist von Vorteil, dass „ich aus der Pflege komme und die Menschen kenne“. Die Bewohner vertrauen der Schöppingerin. Berührungsängste gibt es nicht.

Sieht sie, dass ein Bewohner, der sonst regelmäßig beim Wortgottesdienst ist, nicht anwesend ist, sucht sie ihn im Zimmer auf, drängt sich dabei aber nicht auf. Sie respektiert selbstverständlich, wenn jemand kein Gespräch möchte.

„Ich hoffe, den Menschen kommt das zugute“, sagt Elisabeth Fier. Sieht man die Bewohner, wie offen und lächelnd sie auf Fier zugehen, ist davon auszugehen.

Der Wortgottesdienst und das Verteilen der Hostien stärkt nach Auffassung von Elisabeth Fier das Gemeinschaftsgefühl mit der Kirchengemeinde. Die Bewohner fühlen sich integriert.

Ihre neue Aufgabe sieht sie selbst als „gute Ergänzung mit den Kollegen“. So entstehe ein familiärer Charakter in Haus – und das nicht nur zu Weihnachten.