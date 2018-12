Weihnachtsträume stimmen Besucher aufs Fest ein

Schöppingen -

Trotz des regnerischen Wetters haben zahlreiche Besucher den Winterträume-Markt des Neuen Schöppinger Kolping Karneval Vereins (NSKKV) am Alten Rathaus in Schöppingen am vierten Adventswochenende besucht. Während sich Philipp Steiner (Foto) und die anderen NSKKV-Elferräte an beiden Tagen um das leibliche Wohl der Gäste kümmerten, stimmten die Jugendfeuerwehrkapelle und Gitarrist Hubert Krane die Gäste musikalisch aufs Weihnachtsfest ein. Zudem trat noch eine NSKKV-Tanzgarde auf.