„Im vergangenen Jahr konnten wir der Deutschen Kinderkrebs-Stiftung eine Spende in Höhe von 1800 Euro überreichen“, freut sich Inhaber Herbert Schwaninger und hofft auf eine gute Beteiligung, sodass diese Marke wieder in Angriff genommen werden kann.

Wie soll das geschehen? Jeder Schwimmer zieht an dem Samstag zwischen 10 und 11 Uhr so viele Bahnen im Vechtebad, wie er oder sie kann beziehungsweise möchte. Dabei ist es egal, ob Brust- oder Rückenschwimmen, Kraulen oder eigener Stil. Der Spaß an der Bewegung im Wasser sollte im Mittelpunkt stehen. Für jede geschwommene Bahn wird durch einen persönlichen Sponsor ein selbst festgelegter Betrag erschwommen. Natürlich kann sich jeder Schwimmer auch selbst sponsern.

Der Eintritt für das Hallenbad wird an diesem Tag von der Gemeinde Schöppingen übernommen, die damit die Benefizveranstaltung fördert. „Wir bedanken uns ganz besonders für diese Unterstützung“, betont Schwaninger.

Anmeldungen zu dem Sponsorenschwimmen werden im Fitnessstudio persönlich oder telefonisch, ✆ 02555 9285878, entgegengenommen.