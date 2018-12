Vereine beantragen Zuschüsse

► Der Schützenverein Gemen beabsichtigt den Bau einer Schutzhütte am Schützenplatz. „Die Idee ergab sich zum einen aus der Notwendigkeit der Sanierung des vorhandenen Wasserpumpen-/Versorgungshäuschens am Schützenplatz. Zum anderen möchten wird Radfahrern, die auf dem Radwegenetz der Gemeinde und der in der Nähe gelegenen Kunstroute unterwegs sind, die Möglichkeit geben, in Gemen eine Pause zu machen beziehungsweise sich bei schlechtem Wetter unterzustellen“, heißt es vonseiten des Schützenvereins im Antragsschreiben.

Bis Ende Juni hat der Verein bereits 3000 Euro an Spenden von den Schützen zugesagt bekommen. Der Vorstand rechnet mit Materialkosten für die Hütte in Höhe von rund 10 000 Euro. Hinzu kommt noch Inventar wie Bänke und Tische.

„Es ist für uns selbstverständlich, dass die gesamte Errichtung und der Unterhalt der Hütte in Eigenleistung der Gemener Schützen erbracht werden“, betont der Verein. Nach Möglichkeit will der Schützenverein die Arbeiten bis zum Schützenfest am 28. und 29. Juni abgeschlossen haben.

► Der Zucht-, Reit- & Fahrverein Schöppingen möchte im kommenden Jahr einen Teil der Dachfläche sanieren. Eigentlich waren die Arbeiten bereits für dieses Jahr vorgesehen. Um die Kosten in einem überschaubaren Maße zu halten, beabsichtigt der Verein, die Dachfläche in drei Abschnitten zu sanieren.

„Die Kosten für das erste Drittel der Dachfläche (ca. 20 m x 15 m) sind mit einem Betrag von circa 22 000 Euro zu veranschlagen“, schreibt der Verein in seinem Antrag. Hierzu müssen die vorhandenen Wellasbestplatten entsorgt werden und durch neue Sandwichplatten ersetzt werden. Die Gesamtsumme schätzt der Verein auf rund 25 000 Euro.

► Der Tennisclub Grün-Weiß Schöppingen beantragt für das kommende Jahr „einen Zuschuss für die jährliche Instandsetzung unserer Außenplätze und für den Beschnitt einiger Bäume auf dem Außengelände – es drohen einige Äste abzubrechen und die Außenanlagen beziehungsweise ein Abdach zu beschädigen“. Die Kosten für die Instandsetzung der Plätze schätzt der Club auf rund 2700 Euro, für den Baumschnitt werden etwa 500 Euro kalkuliert.

Für die nächsten Jahre plant der Tennisclub mit folgenden Sanierungen: Teppichböden (ca. 18 000 Euro), Abgrenzungszäune, Parkplätze, Sanitäranlagen und Hallendach.

► Der Angelsportverein Eggerode möchte das in diesem Jahr bei einem Unwetter weggerissene Gerätehaus am Teich Schulze Sievert ersetzen. Der Neukauf des Gerätehauses kostet 1795 Euro. Dazu kommen noch Kosten für die Zaunreparatur. „Diese circa 1950 Euro sind von unserem Angelverein nur schwer aufzubringen“, schreibt der ASV-Vorsitzende Ewald Börger.

Zudem bitten die Angler die Gemeinde darum, Schotter zu liefern, mit dem die Vereinsmitglieder den Randstreifen neben der Fahrbahn vor der Teichanlage in Eigenregie ausbessern wollen.

► Der Gemeindesportverband beantragt einen Zuschuss in Höhe von 12 500 Euro für die Jugendförderung.

► Der Neue Schöppinger Kolping Karneval Verein (NSKKV) bittet die Gemeinde um einen Zuschuss für Ausrichtung des Kongresses des Bundes Westfälischer Karneval, der vom 20. bis 22. September in Schöppingen abgehalten wird. Die Gesamtkosten werden vom Verein mit 15 300 Euro kalkuliert.

► Der Leiter des Jugendheims Haltestelle, Rainer Scharmann, beantragt 6000 Euro für die Projektarbeit.