Demenzerkrankte und Angehörige leiden gemeinsam

„Ich bin schon Witwe, obwohl mein Mann noch lebt.“ Dieser Satz einer Frau, deren Mann an Demenz erkrankt war, hat sich bei Andreas Kortüm eingeprägt. Demenz ist nicht nur eine Krankheit der betroffenen Person. „Demenz ist auch eine Krankheit der Angehörigen“, sagt der Schöppinger, der seit rund 30 Jahren für die Malteser aktiv ist. Denn abseits der ein oder zwei Stunden, in denen der Betreuungsdienst kommt, sind es der Ehepartner oder die Kinder, die sich um die erkrankte Person kümmern. Und die können in der Zeit oft nicht mal auf die Toilette gehen ohne die Sorge, dass mit dem Erkrankten etwas passiert.

Umso wichtiger ist es laut Kortüm, dass die Angehörigen die Krankheit und ihren Verlauf verstehen und wissen, wie sie in welchen Situationen am besten reagieren. Seit ein paar Jahren bildet Andreas Kortüm daher für die Malteser Helfer sowie Angehörige als Demenzbegleiter aus.

Wenn Andreas Kortüm versucht, Demenz zu erklären, fängt er schnell an zu zeichnen: Er malt einen Sack aufs Blatt Papier, „Biografiesack“ nennt er dieses Gebilde, und trennt die Fläche darin mit verschiedenen horizontalen Linien. Ganz unten der Boden stellt die frühkindliche Entwicklung dar, darüber lagert das Gelernte sowie die Erinnerungen aus der Schule und später der Arbeit, oben drauf liegt alles, was der Mensch im Kurzzeitgedächtnis gespeichert hat. „Was als letztes in den Sack kommt, fällt als erstes wieder heraus“, erklärt Kortüm, der gelernter Krankenpfleger ist und viele Jahre in einer Psychiatrie gearbeitet hat. Heißt: Diese Erinnerungen verliert der Erkrankte als erstes.

So kann es sein, dass eine demenziell veränderte Person in einem anderen Jahrzehnt stehen geblieben ist und zum Beispiel glaubt, dass Helmut Schmidt noch immer Kanzler ist. Was dann zu tun ist? „Man validiert“, sagt Kortüm und erläutert dann, was er damit meint: „Man erklärt etwas für gültig.“ Man tut also so, als wäre Helmut Schmidt tatsächlich noch Kanzler, auch wenn das in Wahrheit längst nicht mehr der Fall ist. Denn alle Erinnerungen, die aus dem Sack gefallen sind, kommen dort auch mit noch so vielen Versuchen meist nicht mehr hinein.

In seinem Kurs fängt Andreas Kortüm aber erst einmal anders an. Mit Erster Hilfe und vielen praktischen Übungen etwa, damit die Teilnehmer ins Gespräch kommen. „Später öffnen sie sich dann mehr und mehr“, sagt Kortüm, der schon im ganzen Münsterland als Ausbilder unterwegs war. Dann erzählen die Teilnehmer auch mal etwas aus ihrem Alltag, vernetzen sich untereinander und bilden vielleicht sogar Whats-App-Gruppen, um auch nach den Kursabenden weiter in Kontakt zu bleiben.

Denn oft sind es ähnliche Herausforderungen, die die Angehörigen bewältigen müssen. Der Erkrankte verlegt ständig seinen Schlüssel, vergisst Wörter, kann irgendwann nicht mehr mit Messer und Gabel essen. „Oft sagt man, der- oder diejenige wird kindlich oder tüddelig“, sagt Kortüm. In der Vergangenheit sei das häufig aufs Alter geschoben und nicht weiter hinterfragt worden. Auch heute werde bei dem überwiegenden Teil der Betroffenen die Diagnose Demenz gar nicht erst gestellt.

Denn wenngleich sich der Krankheitsverlauf bei manchen ähnelt – „Kein Mensch ist gleich“, sagt Kortüm. Und damit reagiert auch jeder anders auf die Erkrankung. Einige seien gutmütig, andere frustriert. Und der erste Blitzableiter seien dann oft die Angehörigen. Dann helfe es, die Hintergründe zu kennen und zu wissen, warum der Gegenüber sich so und nicht anders verhält. „Und die Krankheit ist keine Einbahnstraße“, betont Kortüm. Oft komme von dem Erkrankten etwas zurück, wenn man weiß, wie man mit ihnen liebevoll umgeht – und wenn es nur ein kleines Lächeln ist.

► Die Malteser in Schöppingen suchen noch Interessierte, die sich zum Demenzbegleiter ausbilden lassen möchten. Die 55-stündige Kursreihe richtet sich an pflegende Angehörige und Menschen, die sich in der Form engagieren möchten. Der Kurs findet an zehn Abenden statt, Beginn ist am 21. Januar (Montag). Die Kursgebühr beträgt 300 Euro. Anmeldungen und weitere Infos bei Eva Leistra: eva.leistra@­malteser.org, ✆ 0176 31798083, sowie online.