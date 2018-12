Musik – eine starke Verbindung

Yannick Dietrich weiß schon heute, was am Freitag (4. Januar) passieren wird. Der Schöppinger bekommt eine Gänsehaut. „Vor so vielen Leuten zu spielen, ist echt cool. Das bringt eine Gänsehaut“, sagt der 23-Jährige. Genauso wie sein Bruder Lars tritt Yannick Dietrich mit der Jungen Bläserphilharmonie NRW um 20 Uhr in der Stadthalle Ahaus auf (siehe oben).

„Die Bläserphilharmonie zählt deutschlandweit zu den führenden Blasorchestern“, erzählt Yannick Dietrich. Er selbst ist eher zufällig dazugestoßen. Als sein Bruder Lars 2013 bereits als Trompeter an den Proben mit der Jungen Bläserphilharmonie in der Landesmusikakademie in Nienborg teilnahm, saß Yannick noch ganz entspannt zu Hause. Als ein Schlagwerker des Orchesters kurzfristig ausfiel, wurde nach einem Ersatz gesucht, der in der Nähe wohnt, um schnell einspringen zu können. Ein anderes Orchestermitglied nannte Yannick Dietrich. „Da bin ich dann spontan hingefahren“, erinnert sich der 23-Jährige. „Er ist quasi eine Daueraushilfe“, scherzt sein drei Jahre jüngerer Bruder Lars.

Auch Lars Dietrich ist auf eher ungewöhnlichem Weg zur Jungen Bläserphilharmonie NRW gestoßen. „Ein Lehrer von mir hat das Orchester angeschrieben“, erzählt der ehemalige Schüler des Burgsteinfurter Gymnasiums Arnoldinum.

Dem Lehrer war offensichtlich das musikalische Talent aufgefallen. Das ist so ausgeprägt, dass Lars Dietrich Profimusiker werden möchte. Derzeit studiert der Trompeter im fünften Semester Musik an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf.

Ebenfalls in Düsseldorf studiert Yannick Dietrich – allerdings Kommunikations- und Multimedia-Management. Zuvor absolvierte der 23-Jährige bei der Shopware AG eine Ausbildung zum Kaufmann für Marketing-Kommunikation.

„Wir wohnen aber nicht zusammen. Das haben wir 18 Jahre getan“, sagt Yannick Dietrich mit einem Schmunzeln. Dennoch verbindet die Brüder ein sehr gutes Verhältnis. Vielleicht auch wegen der Musik.

„Gemeinsam zu musizieren, bringt eine starke Verbindung. Man erlebt sonst selten im Leben, dass man so schnell zusammenfindet“, sagt Lars Dietrich. Die Gemeinschaft im Orchester hat seinen Bruder Yannick „auch erst richtig für die Musik begeistert“. Der heute 23-Jährige hatte in der Kindheit zwar schon ein paar Jahre Unterricht, aber erst der Eintritt in die Feuerwehrkapelle gab ihm einen richtigen Motivationsschub. „Man muss aufeinander achten“, betont Yannick Dietrich. Das Miteinander fasziniert ihn.

Beide spielen immer noch, wenn es die Zeit erlaubt, sehr gerne in der Feuerwehrkapelle. So zum Beispiel im Sommer bei „Blas meets Blues“ am Vechtebad. „Das ist für mich Abwechslung, Freizeit“, sagt Musikstudent Lars Dietrich, der auch noch im Hochschulorchester spielt, Kammermusik macht und als Aushilfe einspringt.

„Die Bläserphilharmonie ist sehr durchgetaktet. Bei der Feuerwehrkapelle geht es lockerer zu“, erzählt Bruder Yannick, der ebenfalls in anderen Orchestern aushilft. Bei der Feuerwehrkapelle „spielen wir viele Sachen ohne Noten“, so der 20-jährige Lars Dietrich. „Es wird ein bisschen rumexperimentiert, in dem Rahmen, dass es gut klingt“, ergänzt sein Bruder.

Was sich so leicht anhört, ist das Ergebnis harter Arbeit. „Ich übe täglich drei bis fünf Stunden“, sagt Musikstudent Lars Dietrich. Bei Schlagwerker und Hobbymusiker Yannick Dietrich ist das natürlich deutlich weniger, alleine schon wegen der großen Instrumente. „Ich habe aber einen Schlüssel vom Probenraum im Feuerwehrgerätehaus“, erzählt er. Manchmal nutzt der Schöppinger seine freie Zeit und übt nachmittags alleine.

Für seine Auftritte leiht sich Yannick Dietrich die benötigten Instrumente aus. Mal holt er sie sich von der Feuerwehrkapelle, mal aus dem Lagerraum der Bläserphilharmonie in Düsseldorf. Sich die Instrumenten zu kaufen, wäre viel zu teuer. Weit über 150 000 Euro kostet schnell mal die gesamte Schlagwerk-Ausstattung.

Auch für eine Trompete müssen die Musiker oft mehrere Tausend Euro zahlen. So ist Lars Dietrich froh, sich Trompeten an der Hochschule ausleihen zu können. Versichern muss der Musiker sie jedoch selbst. „Man muss sich mit dem Instrument wohlfühlen“, sagt der Musikstudent. „Bei Harry Potter sucht sich der Zauberstab den Zauberer.“

Schlagwerker ist nichts für Faulenzer. „Da muss man auch schon mal um 6 Uhr aufstehen“, sagt Yannick Dietrich. Erst müssen die Instrumente auf einen Lkw geladen, später im Konzertsaal aufgebaut werden. Dann kommt noch die teilweise einstündige Anspielprobe. „Jeder Saal klingt anders“, weiß Lars Dietrich aus Erfahrung. Darauf müssen sich die Musiker einstellen.

So unterschiedlich die Brüder sind, so unterschiedlich sind auch ihre Instrumente. „Wir können körperlich das Instrument spüren“, erklärt Trompeter Lars Dietrich. „Schlagzeuger sind oft detailverliebt“, fügt sein Bruder hinzu. Entgegen der landläufigen Meinung, Schlagzeuger würden am liebsten nur laut draufhauen, sucht der 23-Jährige eher nach dem richtigen Instrument für jede Musik. Mit seinen Schlagwerker-Kollegen probiert er Feinheiten aus. „Alle im Orchester denken dann, warum dauert das so lange“, sagt Yannick Dietrich schmunzelnd. Dabei geht es nur um die Suche nach dem besten Ergebnis.

Sich aufeinander verlassen zu können, die Erfahrung haben die beiden auch mit der über 70-köpfigen Jungen Bläserphilharmonie NRW gemacht. So unternahmen sie mehrwöchige Konzertreisen nach Österreich, Ungarn und Spanien.

Für Yannick Dietrich, der später im Kulturmanagement arbeiten möchte, ist die Zeit in der Jungen Bläserphilharmonie bald vorbei. Die Altersgrenze beträgt 24 Jahre. „Darauf muss ich mich erst einmal mental einstellen.“ Er weiß: Der Abschied wird ihm schwer fallen.

Doch jetzt steht am Freitag erst einmal das Konzert in der Stadthalle Ahaus an. Es folgen Auftritte, am Samstag (5. Januar) in der Stadthalle Rheine und am Sonntag (6. Januar) in der Stadthalle Troisdorf.