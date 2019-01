Weihnachtlich illuminiert mit Kerzen an den Tannenbäumen, der Hochaltar von blauem Licht angestrahlt, so stimmte die Kirche ihre Besucher auf das Konzert ein. Die Mitglieder des Kirchenchors zogen mit brennenden Teelichtern und dem Lied „Stern über Bethlehem“ singend, begleitet durch Paul Lammers an der Orgel, in die Kirche ein.

Es folgten bekannte Weihnachtslieder, welche vom Chor und den Besuchern gemeinsam beziehungsweise im Wechsel gesungen wurden. Küster Uwe van der Loo sang „Was hat wohl der Esel gedacht“, begleitet von seiner Frau Marie-Theres am E-Piano.

Mit „O Tannenbaum“ und „Alle Jahre wieder“ gehörten auch weltliche Weihnachtsklassiker zum Programm. Lisa Scheipers und Leonie Averesch sangen schließlich im Duett „Maria durch ein’ Dornwald ging“. Mit dem traditionellen „Transeamus“ und langem Applaus schloss der Chor unter der Leitung von Christa Teltenkötter das Konzert.

Im Anschluss lud der Heimatverein auf dem Kirchplatz zu selbst gebackenen Plätzchen und heißen Getränken ein.