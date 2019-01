Schönheiten im Doppelpack

Geflügelausstellung in der Kulturhalle „Kraftwerk“

Schöppingen -

Für einen Moment schlagen Mitglieder des Park- und Ziergeflügelvereins Westmünsterland die Tür der Kulturhalle „Kraftwerk“ zu. Doch das nur, weil am Donnerstagabend beim Aufbau ein Tier seinem Besitzer entwischt ist und kreuz und quer durch die Halle fliegt. Am morgigen Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 17 Uhr halten die Züchter hingegen die Türen für Besucher weit offen.