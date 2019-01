Kinder wollen gerne helfen

Aber selbst diese Geschichte zeigt, mit der Sternsinger-Aktion können die allermeisten Menschen in unserer Region etwas verbinden. So auch der Redaktionskollege, der gebürtig vom Niederrhein stammt. Er, ein waschechter Sternsinger, kann sich noch gut daran erinnern, dass er an den ersten Häusern immer mal auf die Rückseite des Sterns schauen musste, wo die Zeilen sicherheitshalber niedergeschrieben waren. Das Sternsinger-Lied kann er heute noch auswendig.

Die Sternsinger-Aktion ist die größte Gemeinschaftsaktion in Deutschland. Tausende Freiwillige, überwiegend Kinder und Jugendliche, beteiligen sich an der Aktion des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“ und helfen damit Gleichaltrigen in über 110 Ländern. Der Grundsatz lautet „Kinder helfen Kindern“. Anhand von Beispielen bringt das Kinderhilfswerk den Mädchen und Jungen in Deutschland die Lebenswirklichkeit von Kindern aus den Projektländern näher. Die Kinder können sich aufgrund ihrer eigenen komfortablen Lebensumwelt zumeist gar nicht vorstellen, unter welch zum Teil katastrophalen Bedingungen Gleichaltrige leben müssen.

Wie aufmerksam – fast andächtig – die jungen Sternsinger am Freitag Pastoralreferentin Stefanie Eißing zugehört haben, zeigt, dass ihnen das Schicksal anderer Kinder nicht egal ist. Hier gilt es eigentlich anzusetzen. Es ist Ausdruck von (christlicher) Nächstenliebe.

„Wer einmal als Sternsinger mitgemacht hat, bleibt auch länger dabei“, hat Eißing die Erfahrung gemacht. Die Mädchen und Jungen lassen sich offensichtlich begeistern, anderen Menschen zu helfen. Von einer ich-bezogenen Grundhaltung ist nichts zu merken. Bei den Kindern kommt der ursprüngliche menschliche Wesenszug des sozialen Miteinanders und der gegenseitigen Verantwortung zum Vorschein. Der geht einigen leider im Laufe der Zeit durchaus verloren. Das liegt aber nicht an den Kindern, sondern an der Erziehung und gesellschaftlichen Anforderungen, die durchaus in Teilen überdenkenswert sind.

Meine persönliche, ganz subjektive Erfahrung ist, dass besonders Kinder mit einer gewissen religiösen Grunderziehung und Kinder, die in einem Mannschaftssport sozialisiert wurden, eher den Gedanken des Miteinanders mit ins Erwachsenen-Leben hinüber tragen.

Leider haben immer mehr Gemeinden Probleme, Kinder zu finden, die als Sternsinger von Haus zu Haus ziehen. Im Ruhrgebiet gibt es sogar Gemeinden, da muss die Sammelaktion ausfallen. Andere Gemeinden, wo die Jugendarbeit stark ausgeprägt ist, haben weniger oder gar keine Probleme.

Diese negative Grundtendenz ist Sinnbild für die gesellschaftliche Entwicklung. In einer immer hektischeren Welt haben viele immer weniger Zeit, sich in der Gesellschaft einzubringen. Selbst wenn sie es wollen.

Die (Rück-)Besinnung auf wesentliche Aspekte des Lebens kann da nicht schaden. Und die Hilfe für Schwächere – wie bei den Sternsingern – ist so ein Punkt. Aber natürlich weiß ich auch aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist, sich aus dem täglichen Hamsterrad zu befreien.

