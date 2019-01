Pfauen sind Sensibelchen

Über 70 Jahre Erfahrung haben Großvater Hugo Dircks und sein Enkel Benedikt Feistmann zusammen. Der 16-Jährige züchtet seit seinem fünften Lebensjahr leidenschaftlich neben der Schule Pfauen. „Da hat er sich die schönste und schwierigste Art ausgesucht“, meint sein Großvater, der sich lieber um eine seine Tauben und Hühner kümmert. Pfauen sind nämlich ganz empfindliche Tiere und werden erst nach drei Jahren geschlechtsreif. Dann entwickeln sich auch die typisch lange Schleppe und das bunte Gefieder.

Rund zwei bis drei Stunden am Tag investiert Benedikt Feistmann in sein Hobby. Er muss die Ställe säubern und täglich füttern. „Für die Jungtiere koche ich häufig Eier. Die sind besonders eiweißreich und stärken die Knochen“, berichtet Feistmann. „Wichtig ist aber, dass das Ganze keine Belastung wird, sondern noch Spaß macht.“ Wenn er nicht gerade Zeit mit seinem Opa und der Zucht verbringt, betreibt er Fitness, fährt Kanu oder reitet. In welche Richtung es nach dem Abitur gehen soll, weiß er noch nicht. Vielleicht wird es etwas mit Tieren wie zum Beispiel in der Landwirtschaft.

Preisträger aus Schöppingen und Gronau Preisträger aus dem Verbreitungsgebiet der WN: Luca Volmer, Schöppingen, Jugendlandesverband Ehrenpreis auf Moorenten; Bernhard Albers, Gronau Landesverband Ehrenpreis auf Kappensäger und Vereinsmeister Wassergeflügel;Finn Volmer, Schöppingen, Ehrenpreis auf Temming Tragopan sowie Josef Volmer, Schöppingen, Ehrenpreis auf Kolbenenten. ...

Opa und Enkel sind fasziniert, was die Natur so alles kann. Aus der ursprünglich blauen Grundart der Pfauen haben Züchter weltweit auch weiße und schwarze Arten entwickelt. Um sich gemeinsam mit anderen Züchtern auszutauschen, ist der Weg auch schon mal länger. Bevor sie nach Schöppingen gefahren sind, haben sie an dem Tag schon die Taubenausstellung in Wettringen besucht.

Auch der Schöppinger Tobias Lülf besucht die Ausstellung. Er selbst hat Wasserziergeflügel auf dem Grundstück seiner Eltern und ist dort von Kindheit an mit der Zucht der Tiere beschäftigt. Nach seinem Studium der Naturschutz- und Landschaftsplanung in Sachen-Anhalt hat es ihn wieder ins Münsterland gezogen.

„Bei der Ausstellung schaue ich mir besonders die vielen anderen Arten an. Und die Kulturhalle, die kenne ich nach dem Umbau noch nicht“, sagt er und lacht. Gewissenhaft erklärt er den Unterschied zwischen Rassen und Arten, wie sich Stress bei den Tieren zeigt, und weshalb es gezüchtete Mutationen in der freien Natur eher schwierig hätten. Am Kauf weiterer Tiere auf der Ausstellung ist er vorerst nicht interessiert. „Man kann nicht alles haben. Da bleibe ich lieber bei meinen Enten“, so Lülf.