In einem Familiengottesdienst sind am Sonntag 20 Eggeroder Sternsinger in fünf Gruppen entsandt worden, um den Segen allen Haushaltungen in der Wallfahrtsgemeinde zu überbringen und für Kinder in armen Regionen weltweit Spenden zu sammeln. Die Gruppen zogen im Dorf und in den Bauerschaften Heven und Tinge von Haus zu Haus.