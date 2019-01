Der Regionalverkehr Münsterland (RVM) hat am Montag einen Fahrplanwechsel vorgenommen. Der Schnellbus S 70 verbessert dabei das Linienangebot: Montags bis freitags fährt die S 70 dann um 21.15 Uhr von Münster über Schöppingen und Ahaus bis nach Vreden.

Neu ist zudem am Samstag eine Fahrt um 6.03 Uhr von Vreden über Ahaus, Heek und Schöppingen nach Münster sowie an Sonn- und Feiertagen um 9.10 Uhr von Münster nach Vreden. Der Regiobus R 77 fährt zusätzlich von Montag bis Freitag um 20.16 Uhr ab Gronau über Heek nach Ahaus. Und am Samstag startet er um 7.08 Uhr ab Heek in Richtung Ahaus. Die neuen Ortsfahrpläne sind in den RVM-Bussen und in den Rathäusern erhältlich.