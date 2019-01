Uli Gövert (3.v.l.) hat das Doppelkopf-Turnier des Schützenvereins Schagern-Rockel gewonnen. Nach drei Runden mit je zwölf Partien hatte er die Nase vorn, vor dem zweitplatzierten Bernhard Abbenhaus und Bernhard Schulze Ising. Auf den Plätzen vier und fünf folgten Josef Kösters und Bernhard Webers.

Der nächste anstehende Termin des Schützenvereins aus dem Dreiländereck ist der Wintergang am 16. Februar (Samstag). Start ist um 14 Uhr am Parkplatz an der Eggeroder Straße in Horstmar. Anmeldungen nehmen Rene Schürmann, Gerrit Kösters und Torsten Höing bis 9. Februar (Samstag) entgegen.