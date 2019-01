So beantragt der SV Eggerode einen Zuschuss für die Renovierung des Clubheims am Sportplatz. „Das Clubheim ist seit seiner Gründung vor circa 30 Jahren nicht renoviert worden“, schreibt Thomas Roters, Vorsitzender des SV Eggerode. Das Mobiliar – Küche, Tische und Stühle – seien mittlerweile sehr in Mitleidenschaft gezogen und größtenteils beschädigt. „Eine Renovierung ist aus unserer Sicht zwingend erforderlich“, so Roters.

Der Verein will die Decke erneuern, einen neuen Fußbodenbelag verlegen und die Wände neu streichen. Zudem sollen weitere notwendige Arbeiten erledigt werden.

Der Verein rechnet mit Kosten von etwa 11 000 Euro. Dabei, so Thomas Roters, sollen sämtliche Arbeiten in Eigenleistung erfolgen. Größter Einzelposten ist dabei die Küche mit 4800 Euro. Der Bodenbelag aus Vinyl ist mit insgesamt 1200 Euro veranschlagt.

Einen jährlichen Zuschuss von 800 Euro für die Jugendarbeit hat der Malteser Hilfsdienst beantragt. Die Ortsbeauftragte Christine Löderbusch begründet das unter anderem mit hohen Ausgaben für die Ausbildung von Gruppenleitern und Investitionen in die Ausrüstung. „Die Ausbildungen gehen über mehrere Tage und finden überörtlich statt und kosten im Schnitt pro Jugendlichen 350 Euro“, schreibt Löderbusch.

Des Weiteren möchten die Malteser im in diesem Jahr eine neue Jugendgruppe gründen. Auch dadurch entstünden Kosten für Ausbildung und Ausrüstung, so die Ortsbeauftragte.

Laut Christine Löderbusch versehen 40 aktive Helfer ehrenamtlich „den Dienst am Nächsten. Zusammen leisten wir rund 20 000 Dienststunden im Jahr – ehrenamtlich. Das entspricht etwa 30 Tage, die jeder einzelne Helfer im Jahr rund um die Uhr im Einsatz ist – Tendenz steigend.“

Im Haushaltsentwurf für das laufende Jahr hat die Verwaltung die Rückstellung (22 000 Euro) für die Erneuerung der Gasheizung im Feuerwehrgerätehaus herausgenommen. „Die Erneuerung ist für 2019 nicht vorgesehen‘“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung für die Fraktionen.