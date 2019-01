Schöppingen -

Die Sternsinger der Pfarrei St. Brictius haben in diesem Jahr insgesamt 12 050,03 Euro gesammelt. Das sind 750 Euro mehr als im Vorjahr. Das teilte die Pfarrei am Freitag mit. Dabei sammelten die Sternsinger in Schöppingen circa 9000 Euro (+ 400 Euro), in Eggerode rund 2000 Euro (+100) und in Gemen etwa 1100 Euro (+250 Euro).