Fraktionsspitzen für die Verlängerung

Schöppingen -

2,5 Millionen Euro mussten die Bezirksregierungen Arnsberg und Münster seit 2014 in die Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) investieren, um deren Weiterbetrieb zu ermöglichen. Am 30. Juni sollte die Einrichtung am Schöppinger Berg eigentlich schließen. Es wären hohe Investitionen für eine kurze Zeit gewesen. Doch jetzt wird die ZUE möglicherweise erst Ende 2021 geschlossen. Der Gemeinderat hat am Montag (28. Januar) das letzte Wort.