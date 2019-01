Vorhang auf – Manege frei

Die Jecken des Neuen Schöppinger Kolping Karneval Vereins (NSKKV) dürften bei ihren diesjährigen Büttveranstaltungen in echter Feierlaune sein. Und das liegt nicht nur daran, dass die Session ihrem Höhepunkt zusteuert. Gleich mehrere Premieren gibt es in diesem Jahr.

Erstmals stellt der Verein seine Veranstaltungen unter ein Motto. „Manege frei“ heißt es dann rund vier Stunden lang. „Das ist neu für uns. Wir fangen jetzt mal damit an“, sagt Event-Manager Thomas Messing.

Doch die erste Änderung dürften die Besucher schon bei der Bühne wahrnehmen. „Die wird komplett umgebaut“, sagt Messing. Es gebe ein neues Bühnenkonzept.

Neu ist auch, dass erstmals alle Elferrats-Mitglieder einen Programm-Auftritt haben. So steigen erstmals Benedikt Blettrup, Lucien Gausling und Thomas Küper in die Bütt. „Der eine oder andere Gast wird sich wiederfinden“, verspricht Messing viel Lokalkolorit. In zwei anderen Auftritten bieten die Elferräte nicht nur tänzerische Elemente, sondern auch ein Zauberkunststück. So sind die Gäste zeugen der Verwandlung eines Huts.

Grundsätzlich soll der Freitagabend mehr Showelemente bieten, während am Sonntag die Bütt in den Vordergrund treten soll. Für eine ordentliche Show soll Georg Leiste sorgen. Leiste ist ein echter Diplom-Clown. Drei Jahre lernte er an der schweizerischen Clown-Schule Scuola Teatro Dimitri Clownerie, Comedy, Pantomime, Maskenspiel, Improvisation, Tanz, Akrobatik und Artistik. „Das wird schon ein artistisch und komödiantischer Auftritt, bei dem er das Publikum mit einbezieht“, freut sich Thomas Messing auf den Aufritt.

Traditionell einbezogen werden auch die NSKKV-Tanzgarden. In diesem Jahr sind es erstmals gleich vier. Nachdem im vergangenen Jahr die frühere Minigarde zur grünen Garde aufstieg, hat der Verein nun eine vierte Garde mit jungen Einsteigerinnen gegründet. Die feiert dann ihre Premiere auf der großen Bühne.

Elferratsmitglied Thomas Saar ist aber nicht nur froh, dass es neue Akteure auf der Bühne gibt, sondern auch, dass erfahrene Teilnehmer ihren Beitrag zu gelungenen Veranstaltungen leisten. So wie die Bigband der Feuerwehrkapelle. „Das ist nicht selbstverständlich. In der Umgebung spielen viele Musik vom Band oder haben eine Person“, sagt Saar.

Die Qualität der Bigband hat sich herumgesprochen. In diesem Jahr hat die Gruppe auch für einen Auftritt in Coesfeld zugesagt.

Erstmals tritt im Alte-Post-Hotel auch eine Königin auf – eine Kirmeskönigin. Von 2013 bis 2016 war Sängerin Luisa NRW-Kirmeskönigin und damit Repräsentantin der Schaustellervereine. Die Sauerländerin weiß das Publikum mitzureißen. Dafür sprechen ihre vielen Auftritte beim Münchner Oktoberfest, aber auch die Auftritte im ZDF bei Carmen Nebel, Galaveranstaltungen und in der Heiligabendshow (2016).

Sowohl Luisa als auch Georg Leiste treten an beiden Tagen auf. Für den Sonntag hat Thomas Messing noch einen weiteren Künstler geplant. Wen, das will er noch nicht verraten. Es dürfte aber wahrscheinlich eine weitere Premiere sein.