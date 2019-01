Von der Kirche, deren Vorläufer zur Zeit der Christianisierung unter Karl dem Großen entstand, ging die Führung an der Welle entlang, die unter der Kirche entspringt. Im Stadtpark erklärte Münch die Ausdehnung des ursprünglichen Dorfes, um dann den Gang zum Alten Rathaus fortzusetzen. Vom Obertor führte Münch die Besucher über die Lindenstraße, den Parkplatz am Höksken, am neuen Rathaus vorbei zum Künstlerdorf. Über die Feuerstiege gingen die Eggeroder weiter bis zur Alten Küsterei, wo der Kaffeetisch gedeckt war.

Fritz Roters, Vorsitzender des Heimatvereins Eggerode, teilte mit, dass der letzte Teil des gemeinsamen Vechteganges der beiden Heimatvereine am 6. April stattfindet. Vorgesehen ist die Strecke vom Hof Möllmann bis zur L 582 am Hof Schlüter.