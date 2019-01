Der Papst kommt in die Kulturhalle. Um genau zu sein, ist es eine Päpstin. Und die gehört zur Theatergruppe der KFD St. Brictius und tritt am Sonntag (27. Januar) bei der Generalversammlung der Frauengemeinschaft und am Montag (28. Januar) beim bunten Abend auf.

Obwohl der Papst in seinem kleinen Fiat vorgefahren kommt, wird er von der Polizei mit überhöhter Geschwindigkeit geblitzt. Das führt unweigerlich zu komischen Entwicklungen.

Nicht weniger humorvoll geht es beim Tratsch im Hühnerstall zu, wenn die Hühner aus aller Herren Länder gackern. Wenn die eher einfältige Ulla auf einen Obdachlosen trifft, sind Missverständnisse vorprogrammiert. So fragt sich Ulla zum Beispiel, warum der Obdachlose sich nicht duschen kann.

Die Generalversammlung beginnt am Sonntag um 14.30 Uhr. Anmeldungen sind im Leder- und Sportgeschäft Rahms möglich. Mitglieder zahlen für Kaffee und Kuchen zehn Euro, Nichtmitglieder 16 Euro. Am Montag beginnt die Theatergruppe um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Die Spenden gehen an die Palliativ-Station der Kinderklinik Datteln. Die Schöppingerin Kerstin Büscher, Kinderkrankenschwester in Datteln, informiert die Frauen während der Generalversammlung über die Arbeit in der Palliativ-Station.