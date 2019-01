Mit der Masche des „falschen Polizeibeamten“ wollte ein Betrüger am Dienstagvormittag eine Frau in Schöppingen um Geld erleichtern. Der Anrufer meldete sich gegen 10.50 Uhr bei der 70-Jährigen und behauptete, Beamter der Kripo in Münster zu sein. Die Schöppingerin erkannte den Betrugsversuch und beendete das Gespräch.

Die Polizei gibt Tipps, wie sich die Bürger vor dem Betrug durch falsche Polizisten schützen können: Beharrliches Nachfragen schreckt Betrüger ab. „Fragen Sie den vermeintlichen Polizeibeamten nach seinem Namen, seinem Dienstgrad und seiner Dienststelle und rufen Sie die betreffende Dienststelle oder den Notruf an, um abzuklären, ob der betreffende Polizist oder die Polizistin sie tatsächlich angerufen hat“, schreibt die Polizeipressestelle in einer Mitteilung.

Dabei sollte nicht nur gefragt werden, ob es diesen Beamten oder diese Beamtin tatsächlich gebe. Kein Polizeibeamter erfragt am Telefon die Vermögensverhältnisse. Sollte dies der Fall sein, beenden Sie schnell das Telefonat und wenden Sie sich über den Notruf an die richtige Polizei.“ Dabei sollte auf keinen Fall die Rückruffunktion genutzt werden, sondern die Bürger sollten die Ziffern unbedingt selber eingeben.