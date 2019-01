Karnevalisten werben für Kinderkarneval

Schöppingen -

Prinz Thomas II. Saar, Kinderprinz Marco I. Baszczok und Mitglieder des NSKKV-Elferrats haben am Donnerstag in der Brictiusschule für den Kolping-Kinderkarneval am 2. Februar (Samstag) um 15 Uhr in der Sekundarschule geworben. Zudem verteilten die Karnevalisten Zettel, mit denen sich die mindestens achtjährigen Kinder als Kinderprinzessin und -prinz bewerben können. Die Auslosung erfolgt am 2. Februar.