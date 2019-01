Die Volksbank Gronau-Ahaus setzt auch in Zukunft in kleinen Gemeinden auf Kundennähe. Das gelte für Geldautomaten wie beispielsweise am Standort in Eggerode genau so wie für Filialen, betonte der Vorstandsvorsitzende der Genossenschaftsbank, Frank Overkamp, am Donnerstag bei der Vorstellung der Bilanzzahlen für das Jahr 2018 in Gronau. Dass die Volksbank es mit ihrem Engagement vor Ort ernst meine, sei dadurch ersichtlich, dass in den kommenden Monaten mit Modernisierungsarbeiten angefangen werde. „In Schöppingen sind die Pläne fertig“, ergänzte Vorstandskollege Michael Kersting. Nach der großen EDV-Umstellung, die das ganze Finanzinstitut im März dieses Jahres betreffe, sei davor auszugehen, dass in Schöppingen die Arbeiten in Angriff genommen werden.

Auch für den Standort Nienborg gibt es bereits konkrete Überlegungen, die Filiale für die Kunden wie auch für die Mitarbeiter orientiert an die aktuellen Anforderungen umzugestalten. Da dies auch auf die Pläne zur Dorferneuerung abgestimmt werden soll, laufen aktuell Gespräche mit der Gemeinde.