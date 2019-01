Trio nimmt sich Freiheiten heraus

Was können die Zuhörer am 3. Februar erwarten?

Friman: Wir werden norwegische und schwedische Choräle singen. Traditionelle norwegische Musik, die von uns Trio-Mitgliedern für drei Stimmen arrangiert wurden. Außerdem steht Gesang aus dem 13. und 14. Jahrhundert aus dem Westen Englands auf dem Programm.

Aus welchen Quellen stammen die Stücke?

Friman: Wir haben viele mittelalterliche Elemente in unserem Programm, von denen wir nicht genau wissen, aus welcher Zeit sie genau stammen. Viele Stücke sind nicht schriftlich überliefert, sondern nur mündlich. Doch wir haben zum Beispiel auch zwei traditionelle religiöse Volksmusikstücke im Repertoire, deren Noten in einem Musikarchiv in Estland aufbewahrt werden. In der Ukraine und den baltischen Staaten findet man viele schwedische Lieder, weil dort früher viele Schweden lebten. Musikwissenschaftler haben sich mit ihnen beschäftigt und sie publiziert, und wir haben einige dieser Stücke neu arrangiert. Diese Lider wurden ursprünglich von einer Einzelstimme gesungen, die eventuell von einem einzelnen Instrument begleitet wurde. Unsere Bearbeitungen für drei Stimmen sind daher einzigartig.

Wie wählen Sie Ihr Material aus? Was inspiriert Sie? Würden Sie auch – sagen wir mal – italienische Madrigale singen?

Friman: War haben tatsächlich auch italienische Musik in unserem Repertoire. Wir singen nur Musik, die wir wirklich mögen. Wir stellen keine Auftragsprogramme zusammen. Die englischen Stücke in unserem Programm zum Beispiel, die ursprünglich für drei Stimmen geschrieben wurden, gefallen uns. Dabei war im Mittelalter der Gesang religiöser Lieder in erster Linie den männlich beherrschten Institutionen vorbehalten, Klöstern und Kirchen, also auch für Männerstimmen komponiert. Doch wir nehmen uns bei der Bearbeitung des Materials also Freiheiten heraus. Wir kreieren etwas, das uns selbst gefällt – und hoffentlich auch unseren Zuhörern.

Die Musik auf Ihrer letzten CD „Rimur“ beinhaltet zarte, ruhige Musik aus dem mittelalterlichen Skandinavien – das steht in Kontrast zu dem Bild, das man von den rauen Wikingern hat.

Friman: Wir haben eine großartige Folkmusic-Szene in Skandinavien. Aber Sie müssen wissen, dass keine von uns drei Sängerinnen in dieser Szene großgeworden ist. Wir würden uns nicht als Folkmusiker bezeichnen, aber wir nutzen durchaus Material aus dieser Szene als Quelle und eignen es uns an – wie die mittelalterliche Musik auch. Wir mögen die schönen Melodien. Man kann sich der Musik schließlich auf unterschiedliche Weise nähern. Wenn man eine schöne Melodie hört und du fühlst dich von ihr inspiriert, ist das eine wunderbare Erfahrung, an der man andere teilhaben lassen möchte.

In Schöppingen werden Sie in einer Kirche singen. Hat der Ort Einfluss auf Ihr Programm und Ihren Auftritt?

Friman: Absolut. Wir sind bisher noch nicht in der Brictius-Kirche gewesen. Aber sie sieht sehr schön aus. Sie wird ein wundervoller Ort für unser Konzert sein. Gerade mittelalterliche Vokalmusik wirkt in einer Kirche doch ganz anders als in einer Konzerthalle, wo mit Verstärkern und Lautsprechern gearbeitet wird. Die Akustik ist ganz anders. In einer Kirche wie der in Schöppingen kann man mit dem Raum arbeiten, mit den Resonanzen und dem Hall. Wir genießen es auf jeden Fall, in Kirchen aufzutreten. Auch auf die Programmzusammenstellung hat der Ort des Auftritts Einfluss.

Das Motto des Labels ECM, bei dem Sie ihre Musik veröffentlichen, lautet „The most beautiful sound next silence“ (Der schönste Klang neben der Stille). Verfolgen Sie mit Ihrer Musik dieses Ideal?

Friman: Oh. Darüber habe ich bis jetzt noch nicht nachgedacht. Vielleicht ist das ein Klischee, aber die Zeit, in der wir jetzt leben, ist unfassbar hektisch. Viele Dinge prasseln von außen auf einen ein. Die sozialen Medien verlangen viel Aufmerksamkeit. Man versucht, Frieden zu finden – das meine ich nicht in religiöser Hinsicht. Ich hoffe, dass Konzerte unseres Trios den Zuhörern mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen, Sorgen und Gefühlen Raum bieten, im Hier und Jetzt eine schöne Zeit zu verbringen. Wenn ich auf der Bühne stehe und singe, dann verspüre ich dieses Gefühl. Und ich hoffe, dass sich das aufs Publikum überträgt.