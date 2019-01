Zwei Personen sind am Montag bei einem Verkehrsunfall auf der L 579 schwer verletzt worden. Eine 40-jährige Autofahrerin aus Schöppingen befuhr gegen 7.45 Uhr die L 579 in Richtung Laer. An der Einmündung Bahnhofstraße wollte sie nach links abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem ihr entgegen kommenden Auto eines 18-Jährigen aus Laer.

Der 18-Jährige sowie die 13-jährige Beifahrerin im Fahrzeug der Schöppingerin wurden schwer verletzt. Außerdem wurde eines der Fahrzeuge bei dem Zusammenstoß gegen einen im Einmündungsbereich wartenden Pkw geschleudert. Die beiden Verletzten wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 16 500 Euro.