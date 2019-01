Wenn der Herrgott durch Schöppingen kutschiert wird, der Bauer seine Füße vergisst und ein findiger Ingenieur mit viel Witz unheilbar Kranke kuriert, ist jede Menge Klamauk im Spiel. Bei zwei Vorstellungen sorgte die Theatergruppe der KFD St. Brictius am Sonntagnachmittag und Montagabend mit viel schrägem Humor für strapazierte Lachmuskeln beim Publikum. Zuvor warf das Vorstandsteam der hiesigen Frauengemeinschaft in der Jahreshauptversammlung einen Blick auf geleistete Arbeit und neue Aufgaben.

Die Bilanz ist beeindruckend: 437 Mitglieder zählt die KFD in Schöppingen; allein in diesem Jahr haben sich sieben Frauen neu angemeldet. Aus dem Team des Vorstandes hat sich Dorothee Kösters verabschiedet. Am Ende dieses Jahres werden ihr Maria Blömer und Maria Blick folgen. Neu hinzugekommen sind dafür Agnes Wenker und Monika Hörbelt. Als neue Kassenprüferinnen wählte die Versammlung Cornelia Tietmeyer und Doris Pech.

Teamleiterin Maria Ramschulte dankte alle Frauen für ihren stetigen Einsatz für die KFD. Auch in diesem Jahr steht ein anspruchsvolles Programm auf dem Plan: von der Fahrt zum Boulevard-Theater nach Münster im Februar über die Mitgestaltung des Ostergartens, eine Tagesfahrt nach Maastricht im Juni bis hin zum Überraschungs-Mitmachmahl im Oktober. Für eine gemeinsame Zeit von Müttern und ihren Kindern gibt es seit Dezember des vergangenen Jahres wieder eine Spielgruppe im Jugendheim unter der Leitung von Anna-Christin Leusing-Burdinski.

Mit eifrigem Gegacker und wildem Flügelschlag dreier wilder Hühner wechselte der Nachmittag alsbald von nüchternen Fakten hinter dem Pult zu amüsanten Sketchen auf der Bühne. Lissy, das Naturhuhn, Resi aus der Batteriezuchtanlage und Irmi, das aus Frankreich importierte Legehuhn, sinnierten aufgebracht über den Sinn eines Hühnerlebens und die Vorzüge eines stolzen Gockels.

Derweil bettelte Papst Franziskus um eine freie Fahrt am Lenkrad im Papamobil und einen forschen Tritt aufs Gaspedal. Samt weitreichender Folgen und einer aberwitzigen Verwechslung. Die einfach gestrickte Ulla scheiterte am Umgang mit einem Obdachlosen und einem Blinden. Dafür trickste der vormals arbeitslose Ingenieur in seiner medizinischen Praxis selbst schlaumeierische Doktoren aus.

Das Emble unter der Leitung von Maria Blick und Anita Meickmann erntete mit seinen frechen Sketchen aus der Humor-Schatzkiste viele Lacher und noch mehr Applaus.

Statt eines Eintrittsgeldes bat das Team der KFD um eine Spende. In diesem Jahr kommt der Erlös dem Kinderpalliativzentrum in Datteln zugute.