Noch Paten für Kunstlämmer gesucht

Schöppingen -

Für 114 Lämmer des dritten Jahrgangs der „Jungen Münsterländer Friedensherde“ hat Ingrid Hagen bereits Paten gefunden, nun ist sie auf der Suche nach 36 weiteren Interessierten. „Es dürfen auch gerne noch ein paar Schöppinger dabei sein“, sagt Ingrid Hagen, bislang seien es nur „eine Handvoll“ aus der Vechtegemeinde. Mit den Kunst-Lämmern möchte Hagen die Menschen im Münsterland verbinden, in den Kreisen Coesfeld und Steinfurt stehen die marineblauen Tiere bereits. Auf welcher Wiese die Lämmer in Schöppingen grasen werden, ist mittlerweile auch klar: rund um das Jugendheim Haltestelle. Hier steht die Metelenerin bereits in Kontakt mit Pastor Thomas Diedershagen sowie dem Jugendheim-Leiter Rainer Scharmann. Die Kunst-Lämmer sollen vom Frühlingsanfang bis Ostern gemeinsam als Herde unter freiem Himmel in Schöppingen grasen. Am Ostermontag (22. April) sollen sie dann während eines Festes an ihre Paten dauerhaft übergeben werden. Hergestellt werden die Lämmer in den Kölner Sozialwerkstätten. Eine Patenschaft kostet 88 Euro. Interessierte können sich noch bis einschließlich morgen (31. Januar) bei Ingrid Hagen melden unter 02556 9027437 oder per E-Mail an kloster-metelen