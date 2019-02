Heiner und Barbara Elfring sind das neue NSKKV-Prinzenpaar

„Man kann eine Bewerbungsrede so oder so halten“, sagt Heiner Elfring lächelnd. Er hat ganz offensichtlich bei der Wahl am vergangenen Samstag durchblicken lassen, dass er unbedingt in dieser Session Prinz sein möchte. Die 22 als Doppeltes der karnevalistischen Elf übte seinen Reiz aus.

Bei der geheimen Prinzenwahl muss sich jedes Elferratsmitglied bewerben. Da geht es zu zuweilen recht heiter zu, wenn die Kandidaten sich in Formulierungen winden, die erkennen lassen: In diesem Jahr passt es gerade nicht so gut. Bei Heiner Elfring hat es gepasst. Nach dem vierten Wahlgang stand seine Wahl fest.

Für ihn sprach auch seine Erfahrung. Schließlich richtet der NSKKV im September den Kongress des Bundes Westfälischer Karneval aus. Da wird ein echter Repräsentant benötigt.

Doch Heiner Elfring ist weitaus mehr als ein netter Grüßonkel. Er kann richtig anpacken. Das beweist der 54-jährige Unternehmer nicht nur in seinem Sanitär- und Heizungsbetrieb mit 18 Beschäftigten. „Ich war schon Wagenbaumeister und Bühnenbaumeister“, erzählt Elfring. Jetzt hat der 54-Jährige die Position des Top-Managers inne.

„Organisieren macht mir Spaß“, sagt Heiner Elfring. Das hat er schon oft beim NSKKV bewiesen. Die vereinseigene Halle an der Diepenheimstraße ist auch zu einem guten Teil seinem Engagement zu verdanken.

Diese Aussage will er so nicht stehenlassen. „Auf die Mannschaft kann man sich verlassen. Die ziehen alle mit“, sieht er die Elferratsmitglieder als Kollektiv. Dazu kommen noch die älteren Mitglieder des Prinzenrats. Auch die halfen nach ihren Kräften beim Hallenbau mit. Heiner Elfring erinnert sich noch, wie die Prinzenräte alte Pflastersteine säuberten und neu stapelten. „Das war der Wahnsinn.“

Der Hallenbau begeistert ihn noch heute. „Man konnte nicht damit rechnen, wie viele Leute dabei geholfen haben.“ Das ganze Dorf habe dahintergestanden. Es seien Leute zu ihm gekommen, die nichts mit Karneval zu hätten, und hätten Geld gespendet. „Die Schöppinger sehen, was wenige Leute auf die Beine stellen“, vermutet er als Hauptgrund für die Bereitschaft, den NSKKV zu unterstützen.

Seit 1991 gehört er dem Elferrat an. August Höing hatte ihn angesprochen. Dass er schon seit über einem Vierteljahrhundert dabei ist, danach sah es anfangs nicht aus. Elfring erinnert sich noch genau an die erste Elferratssitzung in der Brüningmühle: Auf dem Heimweg sagte er zu Ludger Höping, der ebenfalls gerade eingetreten war: „Da gehe ich sofort wieder raus.“ Das Altersgefälle im Elferrat war recht groß. Doch die Chemie zwischen den Mitgliedern stimmte. Heiner Elfring blieb – und wurde sechs Jahre später Prinz.

Wie heute war auch damals seine Frau Barbara an seiner Seite. Das Paar ist seit bald 25 Jahren verheiratet. Zwar ist auch die 53-Jährige familiär karnevalistisch wie ihr Mann nicht vorbelastet, doch sie machte schon etliche Jahre früher bei den Schöppinger Jecken mit: als Mitglied der Funkengarde. „Mein Vater glaubte, ich wäre talentiert“, erzählt Barbara Elfring schmunzelnd.

Gut vier Jahre tanzte sie als Jugendliche in der Garde. Später gründete sie mit anderen die erste Minigarde. Die Kinder, darunter auch ihre Zwillinge, trugen dabei von der Feuerwehr geliehene Pumuckl-Kostüme. Heute kostet die Ausrüstung einer Funkengarde rund 4000 bis 5000 Euro.

Der Auftritt am Freitagabend ist Heiner und Barbara Elfrings erster Auftritt als Prinzenpaar in dieser Session. Da hat es sich gelohnt, dass sich der 54-Jährige bei seiner Bewerbungsrede ordentlich ins Zeug gelegt hat.