Bühne frei für buntes Treiben

Schöppingen -

Jubel, Trubel, Heiterkeit war angesagt beim bunten Mix aus Vorführungen, Musik und Tanz, mit dem die Jecken des Neuen Schöppinger Kolping Karneval Vereins (NSKKV) am Freitag in die vierwöchige Session 2019 starteten. Dabei gab es auch so einige Schöppinger Insider-Geschichten zu hören.