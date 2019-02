Das war Unterricht einmal anders. Alle Schüler des achten und neunten Jahrgangs am Gymnasium Arnoldinum absolvierten jetzt eine Ausbildung als Ersthelfer. An drei Tagen lernten und übten sie alles, was man braucht, um wirksam und richtig Erste Hilfe leisten zu können.

„Der hohe organisatorische Aufwand hat sich gelohnt, Schüler und begleitende Lehrer äußerten sich durchweg positiv über das Kurskonzept“, zog Studiendirektorin Ina Schuster am Ende der Veranstaltung eine positive Bilanz. Sie hatte für die Schule die Veranstaltung organisiert. Durchgeführt wurden die Kurse von Ausbildern der Firma „Kurszeit“, die für das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe die „Stärkung der Selbsthilfefähigkeit und Hilfskompetenz in Notsituationen von Schülern und Schülerinnen“ als Auftrag übernommen hat.

Das Bundesamt hatte die Maßnahme finanziert. Jeder Schüler erhielt am Ende ein Zertifikat, das für den Führerschein gültig ist. Die breite Qualifizierung von Schülern und Lehrpersonal des Gymnasiums ist Teil eines Sicherheitskonzeptes, zu dem auch ein freiwilliger Schulsanitätsdienst gehört. Außerdem stehen an beiden Lernstandorten in Burgsteinfurt und Horstmar Defibrillatoren zur Verfügung.