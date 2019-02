„Der Umzug soll möglichst zügig nach der Europawahl am 26. Mai erfolgen“, sagt Bürgermeister Franz-Josef Franzbach. Wann genau, das steht noch nicht fest. Jedenfalls soll der Umzug vor den Sommerferien stattfinden. Und das mit möglichst wenig Einschränkungen für die Bürger, wie Franzbach betont. So möchte der Bürgermeister am liebsten während eines Wochenendes den Hauptteil der Arbeiten erledigen, um die Verwaltung möglichst wenig schließen zu müssen.

Im Augenblick laufen die Ausschreibungen für die Sanierungsarbeiten des Rathauses. Wenn später die Aufträge vergeben worden sind, sollen die Arbeiten möglichst zeitnah beginnen.

In der Übergangsphase wird die Verwaltung aus dem ehemaligen Rotterdam-Haus arbeiten. Dabei werden alle Rathaus-Mitarbeiter in dem Haus untergebracht.

„Bürgerbüro, Standesamt und Jobcenter werden wie jetzt auch im Erdgeschoss untergebracht“, sagt Bauamtsmitarbeiter Rainer Krümpel . Damit sollen die Bürger die am häufigsten aufgesuchten Ämter am leichtesten erreichen können.

Während derzeit die Handwerker unter anderem Wände für den Treppenbereich setzen, sollen in der kommenden Woche die Wände für die Büros folgen, so Rainer Krümpel.

„Die Kabelkanäle werden an den Fenstern entlang verlegt“, erklärt Krümpel. So wird sichergestellt, dass alle Mitarbeiter technisch gut ausgestattet sind.