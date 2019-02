In sechs Diskussionsrunden ging es um Themen wie zum Beispiel die Unterstützung lernschwächerer Auszubildender oder der Abteilungswechsel innerhalb der Ausbildung. Der Ausbildertag sei so positiv aufgenommen worden, dass bereits in der zweiten Jahreshälfte ein weiterer Termin stattfinden soll, heißt es in einer Mitteilung von Shopware. „Ein neuer Gastgeber hat sich schnell gefunden. Wir haben festgestellt, dass ein großes Bedürfnis besteht, sich auszutauschen, und sind froh, dass wir den Schritt gewagt haben, den Ausbildertag ins Leben zu rufen“, wird Andreas Wolf von der Shopware AG zitiert.

Sein Kollege Philipp Wilger führte an, dass branchenunabhängig alle Unternehmen oft vor den selben Herausforderungen stünden. Das mache den Austausch so wertvoll.