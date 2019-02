Schöppingen -

Da hat Richard Hölscher vom Kulturring wieder einmal das richtige Näschen bewiesen. Die von ihm für das Blues-Festival am 8. und 9. Juni engagierte Band Fantastic Negrito hat am Wochenende den Grammy für das beste zeitgenössische Blues-Album gewonnen. Der Grammy gilt als die wichtigste Trophäe in der Musikszene, vergleichbar dem Oscar beim Film.