Der NSKKV lädt am 27. Februar (Mittwoch) um 18 Uhr alle Fahrzeugführer und Verantwortlichen der Gruppen zu einer Besprechung in den Sitzungssaal des Rathauses ein, die mit einem Karnevalswagen am Karnevalumzug teilnehmen. Dabei sollen die Fahrer über die Umzugsstrecke und deren Besonderheiten informiert werden.

Außerdem erhalten sie Tipps für einen reibungslosen Umzug. Zudem weisen die NSKKV-Verantwortlichen unter anderem auf Regeln bezüglich der An- und Abfahrt hin. Die Gruppen werden auch über die Lautstärke der Musik, den Alkoholgenuss, das Glasverbot für Umzugsteilnehmer sowie das Wurfmaterial informiert. Die Veranstaltung ist für die Teilnehmer verpflichtend. Wer noch am Umzug am 3. März (Sonntag) teilnehmen möchte, kann sich bis Freitag (22. Februar) auf der Internetseite des Neuen Schöppinger Kolping Karneval Vereins anmelden.