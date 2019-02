Über mehrere Wochen haben sich die 50 Schöppinger Firmlinge auf das Sakrament der Firmung vorbereitet, das ihnen am Sonntag Weihbischof Dr. Christoph Hegge spendete. Gemeinsam mit Pfarrer Thomas Diedershagen gestaltete er den Gottesdienst. Mit einem „abgespeckten“, dafür aber sehr abwechslungsreichen Konzept hatten die Katecheten die Jugendlichen auf ihrem Weg begleitet.

So wurden inhaltliche Themennachmittage ebenso angeboten wie eine Beichtvorbereitung, eine „Nacht der Lichter“ (Taizégebet) in der Jugendkirche Effata in Münster, eine Exkursion zum Dülmener Hochseilgarten sowie kurz vor der Firmung die „Nacht der Entscheidung“. Als Katechetinnen und Katecheten hatten sich unter der Leitung von Pfarrer Thomas Diedershagen Ulf Kapitza, Siegfried Gausling, Margret und Andrea Hölscher, Petra und Pia Bitter, Lisa Kösters, Maria Limberg, Judith Fahrland, Katharina Hölscher und Jasmin Laudano zur Verfügung gestellt.