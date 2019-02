Cassy Carrington veröffentlicht am Freitag ihr zweites Album

Ihre neue Show präsentieren Cassy Carrington und ihr Herr Cosler zunächst am Dienstag (26. Februar) um 20.30 Uhr im Atelier Theater Köln, am 29. März (Freitag) um 20 Uhr in der Alexianer Waschküche Münster, 1. Mai im Atelier Theater Köln, 4. Mai im Das kleine Theater Essen sowie am 16. August im Atelier Theater Köln.