Die CDU-Fraktion ist für einen Weiterbetrieb der Zentralen Unterbringungseinrichtung bis zum 31. Dezember 2021 – unter bestimmten Bedingungen. Am Donnerstag stellte die CDU-Faktion einen entsprechenden Antrag für die Sitzung des Gemeinderats am Montag (25. Februar) um 18.30 Uhr im Ratssaal.

Die Christdemokraten haben zwei Hauptänderungswünsche. Der erste Punkt betrifft die Mietzahlungspflicht des Landes. Die CDU möchte, dass die Zahlungspflicht spätestens am 1. Juli 2019 in Kraft tritt, auch wenn der Eigentumsübergang erst nach Juli erfolgen sollte. Durch die Zahlung „erhält die Gemeinde ab Juli damit eine Kompensation für die verlängerte Nutzung“, so der CDU-Fraktionsvorsitzende Holger Benölken im Antragsschreiben.

Im zweiten Punkt geht es um die Laufzeit. Das Land hatte erklärt, die Fläche nach dem 31. Dezember 2021 nicht mehr zu benötigen. „Sollte diese Zusage wieder revidiert werden und der Eigentumsübergang an die Gemeinde bis dahin noch nicht erfolgt sein, verpflichtet sich das Land zur Zahlung einer Vertragsstrafe“, so Benölken. Und die soll bei drei Millionen Euro liegen. Die Vertragsstrafe soll die bereits verauslagten Kosten der Gemeinde unter anderem für Gutachten, Bauleitplanung und Ankäufe von Ersatzgrundstücken decken.

Bei der bisherigen Beschlussvorlage bleibe das Risiko, ob der ZUE-Kauf erfolgt, bei der Gemeinde, so die CDU. Auch wirtschaftlich habe die Gemeinde einen Nachteil, wenn der Kauf erst später oder gar nicht zustande käme. „Nichtsdestotrotz wollen wir uns einer Kompromisslösung nicht verwehren, diese muss aber die Risiken für die Gemeinde weitestgehend minimieren“, heißt es in dem CDU-Antrag.