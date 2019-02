Nachhaltiges Verhalten stärken

Die Schöppinger beteiligen sich an einem Aufforstungsprojekt von Eukalyptuswäldern in Uruguay. Dadurch wird der CO-Fußabdruck des Unternehmens, der jährlich rund 3000 Tonnen beträgt, vollständig ausgeglichen. „Wir fanden das Projekt am effektivsten, da das Holz auch noch von der heimischen Wirtschaft für Möbel genutzt wird“, so Wiljo Krechting, Pressesprecher der Shopware AG. Mehrere Projekte weltweit standen zur Auswahl.

Mithilfe von Fokus Zukunft, das Unternehmen und Privatpersonen zur Nachhaltigkeit berät, hat die Shopware AG ihre CO-Bilanz ausgeglichen. Während des wöchentlichen Mitarbeiter-Frühstücks stellte Gregory Endress von Fokus Zukunft das Projekt vor.

„Im Vergleich zu anderen Unternehmen haben wir glücklicherweise einen geringen ökologischen Fußabdruck. Diesen aber vollständig zu kompensieren, war lange ein Ziel von uns“, erklärte Wiljo Krechting. Viele Mitarbeiter sehen dies sogar als Ansporn, auch ihre private CO-Bilanz auszugleichen. Krechting: „Das freut uns unheimlich.“

Die Zahlen als Grundlage, um den Gesamtverbrauch an Kohlendioxid zu ermitteln, erhielten die Berater unter anderem durch einen Fragebogen, den die Shopware-Mitarbeiter ausfüllten. Abgefragt wurde unter anderem welchen Fahrzeugtyp die Mitarbeiter fahren und wie lang der Arbeitsweg ist. Weitere Emissionskategorien waren zum Beispiel Wärmeverbrauch, das Abfallaufkommen und der Stromverbrauch. Krechting: „Es wurden sogar die Kühlgase der Monitore mit eingerechnet.“

Jeder Shopware-Angestellte emittiert durchschnittlich allein während seiner Arbeitszeit inklusive Anfahrt etwa 2,3 Tonnen COjährlich. Jeder Bundesbürger verbrauche statistisch gesehen einen virtuellen Ausstoß von zehn Tonnen COpro Jahr, so Wiljo Krechting.

Generell, so der Pressesprecher, wolle Shopware möglichst geringe CO-Mengen in die Atmosphäre freisetzen. Das Unternehmen baut im Alltag bereits intensiv auf nachhaltiges Verhalten. So werden Wasserspender inklusiv Glasflaschen für die Mitarbeiter eingesetzt. Einige Firmenfahrzeuge sind E-Autos und auch die Holz-Hybrid-Bauweise der Gebäude gehört dazu. Hinzu kommen noch drei Elektro-Fahrräder, die die Mitarbeiter für Fahrten zum Beispiel ins Dorf unbürokratisch über eine Software an ihrem Computer buchen und nutzen können.

„Die Aufforstung der Eukalyptuswälder stellt eine weitere hervorragende Maßnahme dar, um den Ausstoß der heute unvermeidbaren Emissionen zu kompensieren“, sagt Wiljo Krechting. Eukalyptus eigne sich besonders, weil es schnell wachse und die großen Blätter wandelten doppelt so viel Kohlenstoffdioxid in Sauerstoff um als durchschnittlich große Blätter.

Die Shopware AG zahlt für das Projekt jährlich einen vierstelligen Betrag. Krechting: „Der Preis richtet sich nach den Weltmarktpreisen für CO-Zertifikate.“