Zwei E-Ladesäulen im Betrieb

Zwei Ladesäulen für Elektroautos sind am Freitag auf dem Shopware-Firmenparkplatz und dem Park+Ride-Parkplatz im Ebbinghoff offiziell von (v.l.) Katharina Hermann (Shopware), Ralf Marpert (Shopware), Wiljo Krechting (Shopware), Monika Schürmann (Innogy), Bürgermeister Franz-Josef Franzbach, Fabian Lehnker (Westnetz), Martin Enning (Westnetz) und Sebastian Harmann (Shopware) in Betrieb genommen worden. Beide Ladesäulen – mit je zwei Anschlüssen – dürfen von allen Autofahrern genutzt werden. „Bezahlt wird entweder über einen Autostromvertrag, per Paypal beziehungsweise Kreditkarte“, so Innogy-Regionalmanagerin Monika Schürmann.