Eggeroder Festkomitee mit einem teuflisch leckeren Wagen

Der Teufel trägt Schürze! Auf seinem Dreizack ragt eine überdimensionale Grillwurst weit in den Himmel und symbolisiert: Hier geht’s deftig zu. Mit dem rustikalen Motto „Frisches vo(r)m Grill“ nimmt das Eggeroder Festkomitee in diesem Jahr nach längerer Pause mit einem eigenen Wagen am großen Schöppinger Karnevalsumzug am Sonntag (3. März) teil. Die Vorbereitungen sind beinahe abgeschlossen, und die Vorfreude ist riesig.

„Wir haben gar nicht so viele Leute, um einen Wagen komplett neu zu gestalten“, sagt Matthias Frye , aktueller Präsident des Festkomitees. „In dieser Session sind wir zu zehnt, um alles für unseren eigenen traditionellen Karneval zu organisieren.“ Deswegen ist es eine jährliche Spontanentscheidung im Dezember, ob Zeit für die Gestaltung eines Karnevalswagens bleibt. Dieses Mal gingen die Daumen nach oben.

„Wir konnten uns vom befreundeten NSKKV einen ausleihen“, erzählt Frye. Ringsum bemalt mit lodernden Flammen und der diabolischen Teufelsfigur an der Seite. „Der ist im vergangenen Jahr bereits unter einem anderen Motto im Zug mitgefahren.“ Für die Eggeroder eine Herausforderung: aus der Vorlage ohne sehr großen Aufwand ein passendes neues Motto zaubern. „Da bot sich das Thema Grillen prima an“, sagt der Präsident und schmunzelt.

Nun verzieren aufgemalte Bilder saftiger Koteletts, Schinken, Bratwürstchen und Speckscheiben über den orangerot züngelnden Flammen die Seitenwände. Ein örtliches Malerunternehmen hat fachmännisch die Schriftzüge angebracht: Heisszeit Eggerode. Matthias Frye klärt auf: „Eine versteckte Anspielung an den Namen unserer Eisdiele.“ Luzifer bekam kurzerhand eine riesige rot leuchtende glänzende Schürze umgebunden und die Hörner werden zum Umzug von einer großen Kochmütze verdeckt sein. Noch steht der imposante Karnevalswagen gut geschützt unter einer Remise. Die Fächer für die Kamellen sind leer und auch die meterlange Riesenbratwurst aus Pappmaché harrt noch im Wageninneren auf ihren Einsatz.

Für den Karnevalsumzug hat sich das Eggeroder Festkomitee noch eine besondere Überraschung für das Straßenpublikum ausgedacht und hat lange mit den nötigen Utensilien für eine „Wurfeinrichtungsmaschine“ getüftelt.

Mitfahren werden nicht nur die Männer des Festkomitees und die Gardemädels, sondern auch die Familien. „Unser Frauen sind bereits gerüstet“, verraten die Herren. Passend zum Motto wird es eine einheitliche Kostümierung geben: rot beschürzt und mit kecken Kochmützen.

Doch bevor sich der Zug am Sonntag in Bewegung setzt, feiern die Eggeroder noch ihre beiden eigenen Karnevalsveranstaltungen: den Büttnachmittag an Altweiber (Donnerstag) und das Winterfest am Samstag (2. März).

Matthias Frye ist stolz auf das, was das Festkomitee seit Jahrzehnten immer wieder auf die Beine stellt. „Der Karneval in Eggerode lebt!“, sagt er. „Uns gibt es seit 1971 und es finden sich seit der Gründung aus den eigenen Reihen immer wieder begeisterte Karnevalisten, die sich aktiv beteiligen und viele, die ausgiebig mitfeiern wollen.“ Na dann: Eggero’ Helau!