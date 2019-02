Auf der Zielgeraden der närrischen Zeit erwacht auch in Eggerode der Karneval . Die Wallfahrtsgemeinde feiert am Altweiberdonnerstag (28. Februar) in diesem Jahr die 49. Auflage des Sitzungskarnevals.

Und auch in diesem Jahr hat das Festkomitee um Sessionspräsident Matthias Frye und Zeremonienmeister Stefan Füchter ein buntes Programm aus Wort-, Tanz und Gesangsbeiträgen zusammengestellt. Alte Bekannte des Eggeroder Karnevals wie auch neue Gesichter werden sich auf den Bühnenbrettern zur fünften Jahreszeit präsentieren.

Mit von der Partie sind natürlich die große und die (nicht mehr ganz so) kleine Garde, die sich seit Monaten auf ihre Auftritte vorbereitet haben.

Zum Büttnachmittag am Donnerstag lädt der Veranstalter, die Schützenbruderschaft St. Marien, alle Jecken ab 14 Uhr zur Kaffeetafel in das Hotel Winter. Das Sitzungsprogramm beginnt um 15.11 Uhr. Um eine Anmeldung im Hotel Winter wird gebeten.

Die Karnevalsparty mit Auszügen aus dem Karnevalsprogramm steigt am Freitag (1. März) ab 19.30 Uhr. Der Einzug des Festkomitees ist um 20.11 Uhr. Während der Party findet eine Kostümprämierung statt.