Sich einlassen können, zur Ruhe kommen, vertrauen. Für Marie-Theres van de Loo ist der Tanz nicht nur „das Wunderbarste auf der Welt“, mit ihrem Angebot zum meditativen Tanzen möchte sie gleichzeitig christliche und spirituelle Hintergründe miteinander verknüpfen. Jetzt haben acht Frauen im Altarraum der St. Brictius-Kirche unter ihrer sanften Anleitung mit Musik, Bewegung und Gesang meditiert.

Wann ergibt sich schon mal die Gelegenheit, ungestört und in aller Ruhe die Kirchenkuppel über dem Altar zu betrachten oder gar unter dem Schlussstein mit dem Bildnis Jesu und unter den Blicken der Apostel zu tanzen? Am diesem Abend stehen die acht Frauen in der stillen Kirche, in dicken Jacken und die Arme noch eng um den Körper geschlungen.

„Das Tanzen wird euch aufwärmen“, verspricht Marie-Theres van de Loo. Jedes Wort hallt weit in das dunkle Kirchenschiff hinein. Nur im Altarraum steht auf einem kleinen Wagenrad eine hohe Kerze, die Flamme flackert leicht hin und her. Im Kreis stellen sich die Frauen um das kleine Licht, passend zum Thema des Abends: Gottes Wort ist wie ein Licht in der Nacht.

Marie-Theres van de Loo möchte den Frauen Lichtertänze in der dunklen Jahreszeit nahebringen. Der Kurs beginnt mit Stille. Schweigen und still stehen. Ankommen. Minuten später ein kurzes Räuspern und die Einführung in den ersten Tanz: „Lasst uns den vergangenen Tag abschütteln“, bittet van de Loo und führt die kurzen Schrittfolgen und Bewegungen vor.

„Die Hände formen sich zu einer Schale, darin liegt die Last des Tages.“ Vier Schritte nach vorn, auf die Mitte zu, die Hände werfen die imaginären Sorgen in das Feuer und strecken sich dann nach oben, die Arme lang. Vier Schritte zurück und dann ein paar seitliche Wiegeschritte. Einprägsam, einfach. Im Einklang mit der leisen Musik bildet sich ein beruhigender Rhythmus.

„Die meditativen Tänze haben ihren Ursprung im Folkloretanz“, erzählt Marie-Theres van de Loo. „Die rituellen Tänze der verschiedenen Völker haben auch feste Schrittfolgen, oft auch sehr kompliziert.“ Die studierte Theologiepädagogin aus Eggerode hatte sich 2001 mit einer zweijährigen Ausbildung im sakralen Tanz im ehemaligen Benediktinerkloster in Damme einen großen Wunsch erfüllt: „Ich wollte das so gerne lernen und können.“

100 Tänze mit den dazu gehörigen Liedern kann sie, aber nur etwa die Hälfte davon ist in ihrem festen Repertoire. „Ich wähle für meine Kurse die aus, die alle gut mitmachen können, weil die Schrittfolgen einfach sind.“ Denn nicht auf perfekte Choreografie soll es ankommen, sondern auf die meditativen Momente.

Die Frauen lassen sich an diesem Abend nicht nur auf das zur Ruhe kommen ein, sondern auch auf das Vertrauen in die Gemeinschaft. An den Händen halten und sich auf die sanfte Führung der Nachbarin einlassen. Nach vorn, zurück, zur Seite. Oder wie beim Pilgerschritt mit einer Hand auf der Schulter der Vorderfrau in einer langen Reihe in Wechselschritten durch den Altarraum schreiten. Die Augen können dabei getrost geschlossen werden.

Marie-Theres van de Loo hat das Danke-Lied mit afrikanischem Ursprung mitgebracht, aber auch das Sonnenstrahlen-Lied von Johann Sebastian Bach. Die Rhythmen wechseln von ruhig zu beschwingt und ein schönes Kompliment an die Tanzauswahl ist das „Bitte noch einmal“ der Frauen. Mit Teelichtern in ihren Händen und ein wenig christlichem Gesang ist auch der Glaube ein Teil des Abends, denn das ist das Anliegen Marie-Theres van de Loos: „Den Glauben mit Leib und Seele erspüren.“

In der Abschlussrunde klingt sehr viel Dankbarkeit für die besinnliche Stunde mit. Auch die Frauen mit anfänglich verhaltener Skepsis zum Kurs haben die hinter sich lassen können und versprechen nun: „Ich möchte wiederkommen.“

► Die Kurse finden zu verschiedenen Themen einmal im Monat statt. Mitmachen kann jeder, die Teilnehmerzahl ist von mindestens acht auf höchstens zwölf begrenzt. Auch Männer sind willkommen.

Das nächste meditative Tanzen „Loslassen und neu werden – Tänze in der Fastenzeit“ wird am 7. März (Donnerstag) um 20 Uhr in der St.-Brictius-Kirche angeboten. Die Gebühr beträgt vier Euro. Anmeldungen nimmt Marie-Theres van de Loo telefonisch, ✆ 02545 9998123 entgegen.