Gemeinde investiert 7,56 Millionen

Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung bei drei Enthaltungen den Haushalt mit prognostizierten Erträgen von 12,96 Millionen Euro und Aufwendungen von 13,28 Millionen Euro. In der Summe macht das ein Minus von 318 065 Euro. Das Defizit wird durch den Griff in die Ausgleichsrücklage (siehe Infokasten) ausgeglichen.

Ausgleichsrücklage Die Ausgleichsrücklage stellt einen Puffer innerhalb des Eigenkapitals dar. Die Gemeinde kann durch den Griff in die (fiktive) Ausgleichsrücklage ihren Haushalt ausgleichen. Die Ausgleichsrücklage kann durch Jahresüberschüsse wieder gefüllt werden. Ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht, greifen erste Maßnahmen der Finanzaufsicht (Kreis Borken). Muss die Allgemeine Rücklage zum Haushaltsausgleich herangezogen werden, ist der Gemeindehaushalt nicht mehr nur anzuzeigen, sondern muss durch die Kommunalaufsicht (Kreis Borken) genehmigt werden. ...

Die Ausgleichsrücklage sinkt damit auf 5,8 Millionen. Die Allgemeine Rücklage bleibt unverändert bei 22,1 Millionen Euro. Das Eigenkapital der Gemeinde beträgt somit laut Planung am Jahresende 27,92 Millionen Euro.

Wie kann die Gemeinde bei Gesamtausgaben von 13,28 Millionen satte 7,56 Millionen Euro investieren?

Die Höhe der Investitionen spiegeln sich nicht im Ergebnisplan wider, sondern nur im Finanzplan durch das Ausweisen von Anschaffungs- und Herstellungskosten für Vermögensgegenstände und die möglichen Kosten für die Finanzierung (z. B. Kredite).

Die Gemeinde baut ein Haus und finanziert es aus Eigenmitteln. So tauchen im Ergebnisplan lediglich die Höhe der prozentualen Abschreibung auf, da kein Kredit aufgenommen werden musste. Mit Fertigstellung ist das Haus genauso viel wert wie die Kommune dafür ausgegeben hat. Jedes Jahr verliert das Haus an Wert, das spiegelt sich in den Abschreibungen wider. Wenn das Haus komplett abgeschrieben ist, hat es einen bilanziellen Wert von null.

Die bilanziellen Abschreibungen steigen im aktuellen Haushalt um 23 000 Euro auf 1,49 Millionen Euro. Für das Jahr 2020 kalkuliert Kämmerin Maria Fuchs mit Abschreibungen in Höhe von etwa 1,53 Millionen Euro. Je höher die Investitionen – und damit das Anlagevermögen in der Bilanz – desto höher fallen auch die Abschreibungen aus.

Der größte Batzen bei den Ausgaben sind die Transferaufwendungen mit etwa sechs Millionen Euro. Das macht fast die Hälfte des Gesamthaushalts aus. Welche Positionen fallen unter die Transferaufwendungen?

Der größte Anteil entfällt mit rund 2,1 Millionen Euro auf die Allgemeine Kreisumlage. Mit diesem Geld wird die Arbeit des Kreises Borken finanziert. Alle 17 Kommunen des Kreises Borken zahlen diese Umlage. Der Kreis Borken hat mit 25 Prozent die niedrigste Kreisumlage in Nordrhein-Westfalen.

Der fast genauso große Anteil (rund zwei Millionen Euro) entfällt auf die Jugendamtsumlage. Die Kommunen des Kreises ohne eigenes Jugendamt zahlen eine Pauschale an den Kreis, der diese Aufgabe für die kleineren Gemeinden erfüllt.

Als weitere Posten werden zu den Transferaufwendungen Gewerbesteuerumlagen, die Umlage für Krankenhausinvestitionen und vielfältige Zuschüsse an Vereine und Zweckverbände gezählt.