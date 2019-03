Das Hüftgold schwingt die Bierkiste

Die Gäste hatten ihre helle (oder besser gesagt) laute Freude. Die vier Pastöre, Thomas Diedershagen – Wolfgang Böcker , Christoph Backhaus und Pfarrer Eberhard – erhielten den lautesten Applaus und stehenden Beifall.

„Wir wollen für euch Seelsorger sein“, sangen die Vier. Das wollen zu ihrem Leidwesen jedoch immer weniger Schäfchen. An diesem Nachmittag hatten die Geistlichen aber ein voll besetztes, dankbares Haus, das voller Inbrunst mit in den Liedtext einstieg: „Wir wollen mit euch Gemeinde sein, so seid ihr auch nicht allein.“

Pfarrer Thomas Diedershagen hielt eine Karte hoch. Die Plastikkarte wird für die Gläubigen wichtig. Der Pfarrer informierte die Gemeindemitglieder, dass es an der Kirche künftig einen Schlitz geben werde, in den die Karte gesteckt werden muss. Dann geht die Tür auf. „Wer öfter kommt, wird prämiert“, warb Wolfgang Böcker mit Treuepunkten und Geschenken. Und mit der Karte auch kann gleich das Kleingeld für die Kollekte vom Konto abgebucht werden. Und wem die Predigt vom Computer nicht gefällt, könne diese gleich wieder abbestellen, so Christoph Backhaus.

Aus Sicht der Pastöre geht die Technik zu Lasten der Menschlichkeit. „Sind wir wirklich schon so weit?“ Die Schöppinger Priester nicht. Backhaus versprach, auch künftig „miteinander reden“ zu wollen. Auch dafür erhielt er einen kräftigen Applaus.

Genauso wie Marlies und Peter Bödding für ihren Auftritt als Monserrat Caballé und Luciano Pavarotti. Wie Partykracher („10 nackte Friseusen“ oder „20 Zentimeter“) als Arien klingen, davon durften sich die Narren überzeugen. Die Antwort ist – auf jeden Fall lustig.

Dass man für einen gelungenen Auftritt nicht immer viel aufwendiges Zubehör benötigt, zeigten die Mitglieder des Festkomitees der Schützenbruderschaft St. Marien. Mehrere kräftige Burschen, einheitliche Lederhosen und Hemden, dazu jeder eine leere Kiste Bier auf der Schulter – das reicht. Das Sextett Hüftgold hatte sich eine eigene Choreografie zur Musik ausgedacht. Passend zu Eggerode hieß es da „wenn der Maibaum wieder am Dorfplatz steht“. Einzig die Frage, ob die Bierflaschen für den Auftritt nur weggestellt oder bei den intensiven Proben geleert wurden, blieb unbeantwortet.

Beantwortet ist hingegen die Frage, wie es um die Zukunft des Eggeroder Karnevals aussieht. Geht es nach den Garden, offensichtlich bestens. Im nächsten Jahr will das Festkomitee eine dritte Garde auftreten lassen. Das Interesse aus der Grundschule sei enorm, so Reinhard Küper. „Wir sind ganz gut aufgestellt“, sagte der Moderator.

Davon konnten sich auch die Gäste überzeugen. Sie bekamen ein rund dreistündiges Programm geboten, bei dem die Tanzgarde und die Minigarde für die tänzerischen Höhepunkte sorgten. Bernd Volmer als Heiner Niehoff, Thoms Küper als Heiner Niehoff und Benedikt Blettrup als Schwester Roswitha Richler sorgten in ihrem Krankenhaus-Sketch ebenso für gute Unterhaltung wie Marianne Berghaus und Hedwig Thüner von der KFD mit der „Drehtür“.

Zu Beginn hatten schon Waltraud Gevers, Petra Rahms und August Höing mit ihren Witzen die Grundlage für einen gelungenen Nachmittag gelegt.